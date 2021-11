Android 12 ha avuto buon successo tra gli appassionati del robottino verde e una delle funzionalità più d’impatto e impressionanti dal punto di vista tecnico sono i temi dinamici che si basano sui colori dello sfondo dello smartphone. Il sistema che si occupa di questa “magia” si chiama Monet, il quale si basa a sua volta sulle librerie Material Components e che al momento è esclusivo ai Pixel anche se la cosa la cosa sta per cambiare visti gli ultimi ritrovamenti nel suo codice.

Una nuova stringa di codice nelle librerie Material Components di Google intitolata “Aggiungi l’elenco dei produttori che supportano i colori dinamici” rivela infatti che molti produttori di smartphone supporteranno questa feature. Al momento la lista include diversi brand tra cui Oppo, Realme, OnePlus, Xiaomi, Motorola, Vivo, HDM Global (OEM che produce smartphone Nokia), Sharp, Sony, TCL, Lenovo e Google stessa.

Big G aveva confermato che i temi dinamici di Android 12 sarebbero diventati open-source in futuro e questo avvenimento potrebbe coincidere con il lancio di Android 12L. Questa feature però potrebbe non essere identica a Monet in quanto i produttori di smartphone (come fatto già da Oppo sulle beta di ColorOS 12) potrebbero decidere di utilizzare algoritmi di selezione dei colori diversi da quelli di Google. Oltre a ciò il fatto che nella stringa di codice si trovino soltanto i nomi dei vari produttori anziché le API di Android potrebbe significare che le app potrebbero non supportare i colori dinamici fin quando non aggiornano le librerie dei Material Components nel proprio codice.

Qualche occhio attento avrà notato che in questa lista di nomi manca forse il più importante ovvero Samsung. Nonostante il produttore sudcoreano abbia già mostrato i temi dinamici basati sui colori dello sfondo nelle beta di One UI 4, al momento non c’è nulla che suggerisca che anche la skin di Samsung possa adottare le librerie dei Material Components, precludendone l’uso alle app di terze parti. Rimane comunque possibile che questa stringa venga aggiornata prima che le librerie siano pronte.