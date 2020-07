Il 2020 sarà l’anno in cui sarà possibile ricaricare alcuni smartphone ancor prima di aver finito di bere un caffè. Infatti, dopo l’annuncio della ricarica rapida da 120 W di IQOO e le nuove tecnologie svelate da OPPO fra cui la ricarica rapida da 125 W, in queste ore anche Realme svela ufficialmente la ricarica rapida UltraDART da 125 W.

33% di carica in appena 3 minuti

Non si tratta certamente di una novità quella di Realme, soprattutto considerando che l’azienda, assieme a OPPO, Vivo (proprietaria del brand IQOO) e OnePlus fanno parte di BBK Electronics, un conglomerato cinese specializzato in prodotti hi-tech. La tecnologia di ricarica rapida UltraDART da 125 W di Realme è in grado di ricaricare una batteria da 4000 mAh al 33% in appena 3 minuti, arrivando alla carica completa (100%) in 20 minuti.

Gli ingegneri Realme hanno prestato molta attenzione per quanto concerne lo sviluppo di calore. Del resto, come si sa, lo sviluppo di calore è normalme in presenza di un campo elettrico e questo genere di voltaggi possono generarne parecchio. Il calore è il nemico numero uno delle batterie, e la soluzione svelata da Realme è in grado di tenere la temperatura al di sotto di 40 °C adottando una protezione a doppio strato.

L’azienda ha dichiarato che la tecnologia UltraDART da 125 W è attualmente in fase di produzione di massa, ma non è ancora chiaro quando sarà disponibile sul mercato e su quali smartphone.