Il 2021 è ormai agli sgoccioli e, pertanto, è normale che appassionati e addetti ai lavori inizino a rivolgere le proprie attenzioni verso gli smartphone che si contenderanno per il prossimo anno il titolo di telefono più ambito, tra i quali un posto spetta di diritto anche a OnePlus 10 Pro.

Mancano ancora diversi mesi al lancio di tale device, che suscita tuttavia una grande curiosità, in quanto si tratta del primo modello di punta di OnePlus ad arrivare sul mercato dopo la “fusione” tra questa azienda e OPPO e probabilmente rappresenterà una sorta di passaggio al nuovo stile di design (Pete Lau, CPO di entrambi i brand, ha descritto la loro integrazione come una sorta di punto di partenza di “OnePlus 2.0”).

Ecco come potrebbe essere OnePlus 10 Pro

Nelle scorse ore è Stato OnLeaks su Twitter a fornirci un’interessante anteprima di ciò che potremmo attenderci da OnePlus 10 Pro (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), con le prime presunte immagini rendering del device:

Le due immagini si soffermano sul comparto fotografico posteriore, caratterizzato da un modulo di dimensioni generose nel quale trovano spazio tre sensori.

OnLeaks ci tiene a precisare che tali immagini rendering sono state realizzate sulla base di prototipi reali, ricordando che OnePlus è solita testare numerose soluzioni prima di decidere quella finale da portare sul mercato e, proprio per tale ragione, non è in grado di escludere che possano essere apportate delle modifiche.

Tra le possibili caratteristiche di OnePlus 10 Pro dovremmo trovare un display LTPO Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1.440 x 3.216 pixel e refresh rate a 120 Hz, 8 GB o 12 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata e una batteria da 5.000 mAh.

Per il lancio ci sarà da attendere la prima parte del 2022 e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo lo smartphone si andrà a posizionare.