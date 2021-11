Google ha lanciato la sua app Recorder nel 2019 con la serie di smartphone Pixel 4 e da allora l’ha costantemente aggiornata con nuove funzionalità. Esclusiva dei dispositivi Pixel, Google Recorder è di gran lunga superiore ad altre app simili grazie alla sua capacità di utilizzare l’apprendimento automatico offline per trascrivere la voce in testo con notevole precisione.

Ora l’azienda di Mountain View sta ulteriormente migliorando l’app Google Recorder aggiungendo il supporto per più lingue, anche se i miglioramenti stanno arrivando solo su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Google Recorder ora può trascrivere la voce anche in francese, tedesco e giapponese

Da oggi i proprietari di uno smartphone Google Pixel 6 o Pixel 6 Pro potranno utilizzare Google Recorder per trascrivere la voce anche in francese, tedesco e giapponese e come prima sarà possibile farlo senza bisogno di una connessione Internet attiva.

Oltre alle trascrizioni vocali sarà possibile eseguire ricerche all’interno delle registrazioni e utilizzare Google Assistant in queste nuove lingue, tuttavia su tutti gli smartphone Google Pixel meno recenti l’app Registratore è ancora limitata alla trascrizione della voce in lingua inglese.

È possibile che Google sia ora in grado di aggiungere il supporto per queste lingue sulla serie Pixel 6 grazie a Google Tensor e alle sue funzionalità avanzate di riconoscimento vocale. Questo è anche il motivo per cui la digitazione vocale è quasi istantanea sui nuovi smartphone della gamma Google Pixel.

Leggi anche: Migliori smartphone Google: ecco quali Pixel comprare