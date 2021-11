Nei mesi antecedenti l’arrivo di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro numerosi rumor indicavano che i nuovi smartphone di Google sarebbero arrivati con il riconoscimento del volto, una funzionalità che come ben sappiamo non è (ancora) disponibile per i due smartphone. In realtà, com’è stato scoperto da uno sviluppatore riconosciuto di XDA, ci sono alcuni indizi che svelano come il gigante di Mountain View avesse intenzione di offrire la funzionalità ma abbia scelto di metterla da parte per motivi non meglio specificati.

Il sensore di riconoscimento del volto potrebbe tornare

Freak07, in una serie di tweet, ha scritto di avere scovato un commit in cui il file di configurazione PowerHAL di Google Pixel 6 era stato modificato dagli ingegneri della compagnia lo scorso 9 luglio. Nella descrizione del commit si fa riferimento al sensore di riconoscimento del volto con il nome in codice di “Tuscany” – evidentemente in onore della splendida regione italiana -, e anche ad alcuni modi di bilanciare meglio il suo impatto sulla batteria.

Malgrado non sia chiaro il motivo per cui Google abbia deciso di rimuovere il supporto al sensore di sblocco con il riconoscimento del volto, è ancora probabile che la funzionalità verrà prima o poi abilitata dall’azienda. Secondo alcuni la compagnia avrebbe deciso di mettere un attimo da parte la funzionalità per evidenti motivi forse legati alla sua implementazione, puntando così tutto sul sensore di impronte del display.

Che Google possa abilitare il sensore di riconoscimento del volto su Google Pixel 6 in un prossimo Feature Drop? Nessuno lo sa per certo, ma sarebbe un bel regalo da parte della compagnia.

