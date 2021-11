C’è una funzione davvero carina e comoda in roll out per Google Pixel 6eGoogle Pixel 6 Pro, già vista lo scorso anno con Google Pixel 5 nel quale è stata aggiunta con il feature drop rilasciato nel mese di dicembre.

Suono adattivo in roll out per i Google Pixel 6

La funzione in questione, che va sotto il nome di Adaptive sound in inglese e di Suono adattivo in italiano, una volta attività, è capace di migliorare la qualità audio degli altoparlanti, che sono due, dei Google Pixel 6 adattandola all’ambiente circostante in modo dinamico. Per farla breve, essa “ascolta” l’ambiente nei dintorni utilizzando i microfoni e regola automaticamente il volume e altri parametri audio (come se fosse un equalizzatore avanzato e dinamico) di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro in modo tale da offrire un suono dagli altoparlanti ottimale in ogni tipo di situazione (salotto, cucina, bagno, strada e così via).

Suono adattivo è disponibile da oggi per tutti i Google Pixel 6 nelle impostazioni audio senza la necessità di scaricare alcun aggiornamento perché viene abilitata da remoto via server direttamente da Google: è sufficiente recarsi nella schermata dedicata per abilitarla con un tocco.

Leggi anche: recensione Google Pixel 6 Pro