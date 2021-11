Dopo il lancio di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sembra proprio che il prossimo grande progetto made by Google sia il tanto atteso e chiacchierato Google Pixel pieghevole.

La fotocamera del Google Pixel pieghevole è un ritorno al passato

Il teardown dell’APK dell’ultima versione dell’applicazione Google Fotocamera ha messo in luce l’intera configurazione delle fotocamere attese sul primo smartphone pieghevole di Google: da quel che apprendiamo, è quasi certo che il foldable non impiegherà le stesse fotocamere che trovano posto su Google Pixel 6 ma, invece, tornerà a utilizzare i sensori disponibili su Google Pixel 5.

La fotocamera del Google Pixel pieghevole abbandonerà quindi il sensore Samsung GN1 da 50 MP di Google Pixel 6 a favore del sensore Sony IMX363 da 12.2 MP impiegato dal colosso di Mountain View sin dal lancio di Google Pixel 3. All’interno dell’APK, inoltre, è stata individuata la composizione completa della fotocamera:

1 Sony IMX363 da 12.2 MP sarà la fotocamera principale;

1 Sony IMX386 da 12.2 MP sarà la fotocamera ultra grandangolare;

2 sensori Sony IMX355 da 8 MP per il display interno ed esterno.

Come spesso capita l’APK ha svelato che il vecchio nome in codice “Passport” utilizzato da Google per indicare internamente il Pixel pieghevole è stato cambiato in “Pipit“, mentre la stringa “isPixel2022Foldable” conferma che il dispositivo verrà svelato l’anno prossimo. Considerando la timeline di lancio di Android 12L che parla dell’arrivo della versione finale per marzo 2022, è altamente probabile che il colosso di Mountain View presenterà il suo primo Google Pixel pieghevole durante il primo trimestre del prossimo anno.

Cosa ne pensate di queste novità? Ha fatto bene Google a riutilizzare i vecchi sensori o doveva puntare su quelli di Pixel 6? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

In copertina Google Pixel 6 Pro

