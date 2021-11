Durante l’Android Developer Summit di fine ottobre il colosso di Mountain View svelava ufficialmente svelato Android 12L, la versione di Android appositamente sviluppata per tablet, dispositivi pieghevoli e smartphone “standard”.

Android 12L anche su Google Pixel 3a e 3a XL

Inizialmente il portale ufficiale su Android 12L menzionava solo questi smartphone Pixel tra quelli supportati:

Google Pixel 4

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a 5G

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

In queste ore, però, senza clamori o annunci, l’azienda ha aggiunto anche gli smartphone Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL tra quelli compatibili con Android 12L. Gli smartphone di fascia media rilasciati più di due anni fa riceveranno aggiornamenti Android e di sicurezza fino a maggio 2022 e, con l’arrivo di Android 12L atteso per il Q1 2022, è quasi naturale scoprire che anche i sopracitati device godranno di Android 12L.

La timeline di Android 12L

Venendo alla timeline di Android 12L, i piani di Google prevedono una fase di beta testing che va da ottobre a febbraio 2022, con il rilascio della versione finale nel canale AOSP a partire dal Q1 2022 – con tutta probabilità durante il mese di marzo.

Oltre alla prima Developer Preview disponibile già dal mese di ottobre, la Beta 1 sarà disponibile durante il mese di dicembre; la Beta 2 durante il mese di gennaio e la Beta 3 durante il mese di febbraio. Mancano ancora svariati mesi dal lancio ufficiale di Android 12L e non è detto che non potranno esserci ritardi, rinvii o una beta aggiuntiva prima della release finale; del resto, se ricordate, anche per Android 12 venne rilasciata una beta aggiuntiva inizialmente non prevista nella timeline ufficiale.

