Torniamo a occuparci della Modalità Guida con Google Assistant, feature che ha fatto una prima apparizione in Europa all’inizio di questo mese e che in quelli a venire dovrebbe trovare un’adozione sempre più ampia.

Nelle scorse ore, con un post sul sito di supporto ufficiale, il team di Google ha annunciato che la Modalità Guida con Google Assistant, che è già stata messa a disposizione degli utenti Android negli Stati Uniti in lingua inglese, diventa ora disponibile anche per chi si trova in Australia, Gran Bretagna, Irlanda, India e Singapore (sempre con il supporto della sola lingua inglese).

Cosa offre la Modalità Guida con Google Assistant

La nuova interfaccia è stata studiata per mettere a disposizione degli utenti una soluzione che consenta loro di compiere più attività e sfruttare più funzionalità mantenendo la massima concentrazione sulla strada.

Grazie alla Modalità Guida con Google Assistant è possibile usare la voce per inviare e ricevere chiamate e messaggi di testo, rivedere rapidamente i nuovi messaggi nelle app di messaggistica in un unico posto e leggere i propri messaggi, il tutto senza dover guardare il telefono (l’assistente avviserà persino di una chiamata in arrivo, in modo da poter rispondere o rifiutare con la voce). Inoltre, gli utenti potranno anche avviare la riproduzione di file multimediali da tantissimi provider in tutto il mondo, inclusi YouTube Music, Spotify, Google Podcast e molti altri.

In pratica, con la Modalità Guida gli utenti hanno accesso alle principali funzionalità senza mai lasciare la schermata di navigazione, in modo da ridurre al minimo le distrazioni.

Per avviare tale modalità è sufficiente iniziare a navigare verso una destinazione con Google Maps e toccare l’apposito comando o, in alternativa, andare nelle impostazioni dell’assistente sullo smartphone Android (anche attraverso il comando vocale “Ehi Google, apri le impostazioni dell’assistente”), selezionare “Trasporti” e attivare la funzionalità.

Il team di Google ricorda che questa feature è supportata a partire dalla versione 9 di Android e richiede almeno 4 GB di RAM.