SwiftKey si aggiorna e rende disponibile per tutti quest’ottima funzione

La SwiftKey di Microsoft è una delle tastiere più popolari e apprezzate nell’intero panorama Android e con l’ultimo aggiornamento ricevuto rende disponibile per tutti gli utenti una funzione molto utile, che testimonia il rapporto sempre più stretto tra il robottino e il sistema operativo della casa di Redmond.

Microsoft SwiftKey Keyboard: le novità dell’aggiornamento

È sufficiente aprire il Google Play Store, recarsi alla pagina della SwiftKey Keyboard di Microsoft per scoprire che con l’ultimo aggiornamento dell’app è stata aperta a tutti la funzione che permette di sincronizzare la cronologia degli appunti tra la tastiera per dispositivi Android e i dispositivi Windows in uso.

La novità, che era stata già rilasciata nel canale beta ed era arrivata in anticipo sugli smartphone Samsung come Galaxy S21, è a disposizione di chiunque con la versione 7.9.0.5 dell’applicazione.

Per attivarla è sufficiente aprire la tastiera, entrare nelle impostazioni degli appunti e attivare la voce “Sincronizza cronologia appunti”. Ai fini dell’attivazione, è imprescindibile effettuare l’accesso con il proprio account Microsoft e poi eseguire la configurazione anche sul dispositivo Windows.

Per il resto, il funzionamento è ben spiegato nel menù: “Copia e incolla il testo dagli altri tuoi dispositivi Windows. Quando questa funzione è attivata, Microsoft riceve i dati degli appunti da sincronizzare su tutti i dispositivi Windows in uso“.

Come aggiornare Microsoft SwiftKey Keyboard

La versione aggiornata della tastiera Microsoft SwiftKey Keyboard è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

