Microsoft ha recentemente semplificato la sincronizzazione delle informazioni tra gli smartphone Samsung Galaxy e il PC Windows con il drag & drop e ora il colosso di Redmond sembra prendere in considerazione anche gli altri dispositivi Android per le future funzionalità di sincronizzazione con Windows 10.

SlashGear segnala che prossimamente Microsoft implementerà su tutti i dispositivi Android la sincronizzare degli appunti tra la tastiera Microsoft SwiftKey e il PC con Windows 10.

La feature consentirà di sincronizzare i dati copiati negli appunti sul dispositivo Android con il proprio PC Windows 10, anche se comprensibilmente, la feature sarà limitata alle app Microsoft.

Microsoft testa la sincronizzazione degli appunti di Swiftkey per tutti i dispositivi Android

Sugli smartphone della gamma Samsung Galaxy la sincronizzazione avviene tramite l’app Il tuo telefono e il collegamento a Windows, ma ora una versione beta dell’app Microsoft Swiftkey per Android include una nuova funzione di sincronizzazione cloud per i contenuti copiati negli appunti.

Microsoft Swiftkey è disponibile su qualsiasi smartphone Android e rappresenta una delle tastiere più diffuse assieme a Gboard, ma essendo questa funzionalità presente solo nella versione beta, non è detto che sarà disponibile anche nella versione ufficiale di Swifkey o se sarà necessario anche un aggiornamento di Windows 10.

Al momento non abbiamo informazioni in merito a quando la sincronizzazione tra gli appunti di Swiftkey e Windows 10 sarà disponibile, ma il fatto che Microsoft stia considerando tutti gli smartphone Android, e non solo i dispositivi Samsung Galaxy, è sicuramente una buona notizia.