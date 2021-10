Di tanto in tanto il team di Google “sforna” un simpatico video promozionale dedicato a uno dei tanti prodotti del colosso di Mountain View e nelle scorse ore su YouTube è stato pubblicato un nuovo esempio di tali contenuti, che ha come proprio protagonista Google Pixel 5a.

Il video in questione in quasi 9 minuti elenca 113 validi motivi per cui bisognerebbe effettuare il passaggio ad uno smartphone Google Pixel quando il produttore del proprio vecchio device decide di abbandonare il settore della telefonia, con un evidente riferimento a LG.

Ecco il nuovo divertente video di Google

Ovviamente il nuovo video pubblicato da Google si rivolge anche a tutti gli altri utenti, mettendo in risalto quelli che sono i principali punti di forza di uno smartphone Google Pixel, a partire dai tanti servizi che rientrano nell’ecosistema del colosso di Mountain View.

Da Google Foto a Drive, da Call Screen a Google Lens, senza scordarsi delle funzionalità legate al comparto fotografico, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, non dovete fare altro che mettervi comodi e avviare la riproduzione del nuovo video di Google. Buona visione:

LG offre uno sconto per Google Pixel 5a

E proprio a proposito di LG, il colosso coreano sta offrendo via email ad alcuni clienti uno sconto per l’acquisto di un nuovo smartphone: il device in questione, tuttavia, non è uno dei suoi prodotti ma un Google Pixel 5a.

In particolare, nelle email ricevute da alcuni clienti vi è l’offerta di uno sconto di 65 dollari per l’acquisto sul Google Store di un Google Pixel 5a entro il 15 novembre 2021.

L’aspetto curioso è che questa email arriva proprio nel momento in cui Google pubblica il video di cui vi abbiamo appena parlato e ciò suggerisce che le due iniziative potrebbero essere collegate.

Leggi anche: i migliori smartphone di Google