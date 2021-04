Da mesi si susseguono indiscrezioni secondo cui LG potrebbe decidere di abbandonare il settore degli smartphone e pertanto non può essere considerato come un fulmine a ciel sereno il comunicato stampa con cui il colosso coreano nelle scorse ore ha annunciato di avere preso la decisione di chiudere la sua divisione mobile.

A dire di LG, questa decisione consentirà all’azienda di concentrare le risorse in aree di crescita come componenti per veicoli elettrici, dispositivi connessi, smart home, robotica, intelligenza artificiale e soluzioni business-to-business, oltre che piattaforme e servizi.

LG precisa che gli attuali smartphone continueranno a essere venduti e il produttore assicura che continuerà a fornire assistenza e aggiornamenti software per un periodo di tempo che varierà a seconda delle aree.

L’azienda continuerà a sfruttare la sua esperienza nel settore dei dispositivi mobile e a sviluppare tecnologie legate alla mobilità, come ad esempio la connettività 6G, in modo da rafforzare ulteriormente la competitività in altre aree di business.

Nei progetti del colosso coreano la procedura di chiusura della divisione mobile dovrebbe terminare entro il 31 luglio 2021.

LG potrebbe rilasciare anche l’aggiornamento ad Android 12

Senza dubbio saranno i possessori di smartphone LG quelli maggiormente preoccupati per l’annuncio del colosso coreano e ciò con particolare riferimento alla questione aggiornamenti.

Il produttore ci ha tenuto a precisare che continuerà a fornire assistenza software e aggiornamenti e ciò potrebbe includere non soltanto la prosecuzione del programma di upgrade ad Android 11 già in corso ma anche il rilascio di Android 12 per alcuni smartphone, così come risulta dal sito Web dell’azienda.

Tuttavia c’è da precisare che al momento è presto per fare previsioni, in quanto il rilascio di Android 12 per i vari smartphone di LG dipenderà non soltanto dai tempi di Google ma anche dalle prestazioni che ciascun modello garantirà durante la fase di test (senza escludere la possibilità che, in caso di problemi, il produttore decida di interrompere i lavori di sviluppo).

In sostanza, una situazione in divenire.

Leggi anche: la recensione di LG Wing