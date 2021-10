Quest’anno OPPO ha svolto un gran lavoro con la serie Reno raccogliendo numerosi pareri positivi, per questo motivo c’è già un discreto interesse attorno ai modelli della prossima generazione, su tutti OPPO Reno7 Pro.

Già nelle settimane addietro era rimbalzata qualche indiscrezione, nei giorni scorsi si era poi parlato di OPPO Reno7, successore dell’ottimo OPPO Reno6 5G (ecco la nostra recensione). Oggi, invece, ci occupiamo del modello Pro.

OPPO Reno7 Pro: il brevetto svela il design

Lo scorso anno, precisamente nel mese di dicembre, Guangdong Oppo Mobile Telecommunication aveva inoltrato una richiesta di brevetto per uno smartphone alla China National Intellectual Property Administration (CNIPA).

La documentazione del brevetto del design, che risale alla scorsa settimana, comprende diverse immagini del prodotto, pertanto ci permette già di farci un’idea di come dovrebbe essere fatto OPPO Reno7 Pro. Questa infatti, secondo la fonte, dovrebbe essere l’identità dello smartphone raffigurato nella seguente immagine.

In effetti l’impostazione estetica – il display con punch-hole per la fotocamera, le cornici attorno allo schermo alquanto ottimizzate e l’affollato comparto fotografico posteriore – rende verosimile questo accostamento. Per il resto si nota il tasto power sul lato destro, i tasti del volume su quello sinistro, il microfono sul bordo superiore, il vano SIM, la porta USB-C e lo speaker di sistema su quello inferiore.

Sul retro spicca il modulo delle fotocamere: ce ne sono tre allineate verticalmente con sotto quello che sembra un quad-LED flash e una quarta accanto a quella posizionata più in alto.

Secondo la fonte, OPPO avrebbe anche richiesto l’approvazione di un design alternativo per la parte frontale, dove l’assenza del foro per la fotocamera indicherebbe la presenza di una fotocamera integrata sotto allo schermo. D’altronde sappiamo già da tempo che OPPO sta lavorando sodo su questa tecnologia.

Quanto alla scheda tecnica, al momento pare che OPPO Reno7 Pro dovrebbe disporre di un SoC MediaTek Dimensity 1200 e una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony IMX766. OPPO Reno7, Reno7 Pro e Reno7 Pro+ (con SoC Qualcomm Snapdragon 888) dovrebbero debuttare in Cina già a novembre.

