L’iper digitalizzazione che stiamo vivendo nei tempi recenti ha portato e porterà diversi tipi di benefici, ma anche un aumento dei rischi in fatto di cyber sicurezza. Proprio per questo Samsung continua a spingere sulla piattaforma Knox per dispositivi mobile sempre sicuri e protetti.

Samsung Knox come scudo per dispositivi sicuri e protetti

Samsung dà sempre più importanza a Knox, la sua piattaforma di sicurezza mobile collaudata integrata nei dispositivi Galaxy. Sviluppato nel 2013, Samsung Knox è stato inizialmente creato come soluzione di sicurezza per le aziende, ma si è da subito dimostrato utile anche per i consumatori. Ad oggi infatti, fornisce una protezione end-to-end in tempo reale per tutta la durata di vita dei prodotti.

Nel corso degli anni Knox si è evoluto con l’obiettivo di rimanere sempre all’avanguardia tra le soluzioni di sicurezza mobile. Con Knox Vault viene ad esempio combinato un hardware specifico (un processore sicuro e con memoria di sicurezza isolata) a un nuovo software integrato, capace di proteggere i dati all’interno delle applicazioni e del sistema operativo Android: hardware e software lavorano insieme ma allo stesso tempo in modo indipendente per non offrire “il fianco” a cyber attacchi.

Questo sistema è stato integrato per la prima volta a bordo della serie Samsung Galaxy S21 e permette non solo la protezione con PIN, password e dati biometrici, ma anche l’eventuale autodistruzione delle informazioni sensibili in caso di attacchi. Con le soluzioni Knox Cloud rivolte alle aziende, Samsung ha inoltre introdotto una serie di strategie pensate per supportare la mobilità aziendale e consentire ai diversi tipi di business di configurare, personalizzare, distribuire e gestire dispositivi di ogni tipologia.

Tutto questo si aggiunge all’importanza della distribuzione di patch di sicurezza sempre recenti a bordo dei dispositivi Samsung Galaxy. Come abbiamo visto, tutti quelli presentati sul mercato dal 2019 potranno ricevere update periodici per almeno quattro anni dal debutto iniziale. Tutti questi progetti di cyber sicurezza sono il frutto non solo del lavoro di Samsung stessa, ma anche della collaborazione costante con più di 1000 partner.

