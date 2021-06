Gli smartphone sono sempre più dispositivi ricchi di informazioni private di ogni tipo, a partire dalla rubrica con i numeri di telefono di amici, colleghi e persone care, fino ad arrivare alle foto, video, applicazioni per lavoro, dati di accesso alle carte di credito e app bancarie.

Le informazioni private sempre al sicuro

Garantire la sicurezza di queste informazioni è alla base di Samsung Knox, la piattaforma sviluppata per tenere al sicuro ogni tipo di dispositivo Galaxy. I tanti utenti che dispongono di un dispositivo della famiglia Samsung Galaxy S21 possono dormire sogni tranquilli grazie a Samsung Knox Vault. La piattaforma di sicurezza non solo protegge le informazioni personali salvate sul proprio smartphone, come ad esempio quelle legate al sistema di pagamento Samsung Pay, ma le isola dal sistema operativo per un ulteriore livello di sicurezza.

Che ne sarà degli altri smartphone Samsung? L’azienda non ha ancora rilasciato informazioni circa l’arrivo di Samsung Knox Vault su famiglie di prodotti differenti da Samsung Galaxy S21, ma una piccola nota in calce all’annuncio dichiara che “Samsung Knox Vault potrebbe arrivare su altri dispositivi Galaxy in un prossimo futuro.”

