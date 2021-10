Non c’è ombra di dubbio che Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono due tra gli smartphone Android di fascia alta più chiacchierati e attesi di questo fine 2021. Dopo numerosi rumor, indiscrezioni e voci di corridoio, quest’oggi abbiamo modo di scoprire come se la cava la fotocamera di Google Pixel 6 Pro grazie a un incredibile leak.

Disclaimer: le foto contenute all’interno dell’articolo non possono essere considerate come prova definitiva della qualità della fotocamera di Google Pixel 6 Pro. Non solo sono state modificate, ma sono state registrate da un prototipo evidentemente munito anche di tutta una componente software non ancora pronta per il grande pubblico.

Le foto scattate da Google Pixel 6 Pro fanno ben sperare

All’interno del video in calce alla news, il canale YouTube This is Tech Today ha mostrato alcuni scatti fotografici e diversi video registrati da un prototipo di Google Pixel 6 Pro. Tenendo bene a mente quando sottolineato nel disclaimer qualche riga più su, possiamo tentare di valutare cosa avrà da offrirci il colosso di Mountain View una volta che presenterà ufficialmente il telefono.

Innanzitutto aprendo l’applicazione Google Fotocamera notiamo tre livelli di zoom: 0.7x, 1x, 2x e 4x; nei video, invece, oltre a poter scegliere di registrare slow motion e time lapse, viene consentito di zoomare a 0.7x, 1x e 4x. Le impostazioni dell’applicazione non sembrano mostrare grandi cambiamenti rispetto alla versione attuale, compreso per il pannello pop-up attivabile direttamente all’interno dell’app.

Le fotografie scattate da Google Pixel 6 Pro mostrano una buona qualità dei dettagli, anche ad alti livelli di crop, sia per le immagini scattate al chiuso che all’aperto. Gli spezzoni di video mostrati presentano un’ottima stabilizzazione, il che non può che farci piacere, e anche il bilanciamento generale dei colori sembra molto valido.

Senza contare le numerose informazioni rilasciate da Google durante queste ultime settimane – post ufficiali, immagini e spot pubblicitari -, quello di oggi è senza ombra di dubbio uno tra i più importanti leak che riguardano l’attesa famiglia di smartphone di fascia alta di Google. Non è da escludere che assisteremo alla pubblicazione di ulteriori leak mano mano che ci avvicineremo alla data di lancio di Google Pixel 6.

