L’hype per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro è ormai alle stelle, merito anche di un’ottima campagna di marketing del colosso di Mountain View, ma come ben sappiamo numerosi leak e rumor indicano che i sopracitati smartphone non saranno l’unica grande novità di Google per la fine del 2021.

E se fosse questo il design di Google Pixel Fold?

Infatti, non dobbiamo dimenticarci di Google Pixel Fold, il tanto chiacchierato foldable di Google di cui si è già parlato in lungo e in largo in passato. Il talentuoso designer Waqar Khan ha pubblicato su YouTube una serie di incredibili render 3D di Google Pixel Fold prendendo come spunto anche il design ufficiale della serie Google Pixel 6.

Le immagini mostrano un dispositivo che in parte ricorda Samsung Galaxy Z Fold3 5G, se non altro per la cerniera che consente la chiusura del display verso l’interno. Nella modalità “smartphone”, se così possiamo chiamarla, è visibile un display più lungo che largo con una fotocamera punch hole e cornici piuttosto ottimizzate; una volta esteso, il display assumerebbe una dimensione tale da essere considerato come un tablet.

Il design di Google Pixel Fold arriva con un tempismo incredibile: lo scorso 23 settembre lo Unites States Patent and Trademark Office (USPTO) ha pubblicato la documentazione relativa a un dispositivo con marchio Google caratterizzato proprio da un design tipico di uno smartphone pieghevole – nella documentazione si mostra anche una variante a conchiglia e non solo con la chiusura verso l’interno.

Prendendo in considerazione i rumor su Google Pixel Fold pubblicati nelle scorse settimane, è probabile che il dispositivo arriverà sul mercato entro la fine del 2021 con le seguenti caratteristiche: display LTPO da 7.6 pollici (da esteso) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e possibilmente con il nuovo chip Google Tensor di cui si è parlato molto in queste settimane. Restano ancora incertezza sulla componente fotografica, sebbene i render 3D realizzati dal designer facciano riferimento a quello che troverà posto nella serie Google Pixel 6.

Cosa ne pensate di questo design? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

