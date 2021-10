Oramai da un paio di mesi la serie Google Pixel 6 è oggetto di un costante flusso di indiscrezioni e anticipazioni fornite dallo stesso colosso di Mountain View e tutto è pronto per il lancio ufficiale, in programma per questo mese.

E che sia quasi giunto il momento della presentazione ufficiale di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro nelle scorse ore ci è stato confermato dalla divisione giapponese di Google, che ha pubblicato sul proprio canale su YouTube un breve video promo dedicato proprio ai due nuovi smartphone dell’azienda.

La serie Google Pixel 6 sta arrivando

Il video in questione non ci fornisce nuove informazioni sulle caratteristiche che gli smartphone della serie Google Pixel 6 potranno vantare, riproponendo una carrellata di quanto è già stato anticipato sino a questo momento.

Ricordiamo che tra i punti di forza dei nuovi smartphone di Google vi saranno ovviamente Android 12 e le sue novità grafiche (l’OS introduce il linguaggio di design chiamato Material You), un comparto fotografico capace di competere con quelli dei principali device della concorrenza (ciò anche grazie alle soluzioni software sviluppate dal colosso di Mountain View) e il processore Tensor, ossia la prima CPU sviluppata dalla stessa Google.

In sostanza, i motivi per attendere con impazienza il lancio della serie Google Pixel 6 non mancano e questo nuovo video probabilmente riuscirà a stuzzicare la vostra curiosità:

La speranza è che non ci siano brutte sorprese da parte del colosso di Mountain View per quanto riguarda la fascia di prezzo in cui proporrà i suoi nuovi smartphone e, soprattutto, la commercializzazione: in tanti, infatti, temono che anche per la serie Pixel 6 il colosso statunitense possa decidere di puntare su una politica di distribuzione limitata a pochi fortunati Paesi (l’esordio probabilmente avverrà alla fine di ottobre).

Ancora qualche giorno di attesa e tutti questi dubbi dovrebbero essere finalmente fugati.