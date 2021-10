ASUS cerca dei tester per Android 12 con ZenUI su ZenFone 8

La versione stabile di Android 12 è sempre più vicina al rilascio per gli smartphone della serie Pixel di Google, nel frattempo tra i principali OEM che hanno già avuto accesso al codice sorgente c’è anche ASUS, che adesso sta cercando dei tester interessati a provare in anteprima Android 12 beta con ZenUI 8 a bordo del proprio ASUS ZenFone 8.

Si tratta di una nuova opportunità molto interessante perché, se da una parte il produttore taiwanese aveva rilasciato la prima beta di Android 12 per ASUS ZenFone 8 (ecco la nostra recensione) già durante il Google I/O 2021, seguita il mese scorso dalla seconda build beta, dall’altra parte finora erano arrivate soltanto release con Android stock, spogliato delle personalizzazioni della ZenUI.

Ebbene, è proprio sotto questo profilo che la nuova build si differenzia dalle precedenti: annunciata dal produttore con un post sul forum ZenTalk, essa porta la personalizzazione ZenUI 8 sulla base di Android 12, come confermato da un portavoce di ASUS.

La cattiva notizia per i possessori di ASUS ZenFone 8 interessati è che del sistema di temi dinamici che contraddistingue il Material You di Android 12 non c’è traccia e il motivo è presto detto: questa funzione è ancora proprietaria di Google e verrà inclusa nella versione open source del robottino solo a partire da Android 12.1.

Sono comunque presenti molte delle altre novità introdotte con Android 12 (qui sotto trovate la nostra prova della Beta 5).

ASUS raccoglierà le adesioni degli utenti interessati fino al 13 ottobre, richiedendo loro di rispettare la natura confidenziale del programma (e quindi di non condividere pubblicamente le novità provate) e di aiutare il produttore fornendo dei feedback che aiutino a scovare eventuali bug da sistemare prima del rilascio pubblico dell’aggiornamento.

Iscriversi al programma beta di Android 12 con ZenUI 8 è semplicissimo: i possessori di ASUS ZenFone 8 devono recarsi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“, cliccare sull’icona delle Impostazioni e poi selezionare “enroll in the beta test program”.