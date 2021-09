Di solito la nuova generazione di smartphone Google Pixel porta con sé delle funzionalità software esclusive che il colosso di Mountain View mette a disposizione dei possessori dei modelli più vecchi dell’azienda soltanto in un secondo momento e anche la serie Google Pixel 6 potrà contare su delle importanti novità, come ad esempio i widget dedicati al meteo dell’App Google in stile Material You.

Stando a quanto è stato possibile scoprire in anteprima grazie alle indiscrezioni e al materiale pubblicitario diffuso dal colosso statunitense, infatti, gli smartphone della serie Google Pixel 6 potranno contare su un paio di widget Material You gestiti attraverso l’app di Google.

Ecco i 2 widget meteo della serie Google Pixel 6

Così come apprendiamo da 9to5Google, il cui staff è riuscito ad attivare tali widget, uno di essi ha una forma quadrata con gli angoli arrotondati e mostra la temperatura, le condizioni meteo, le temperature massima e minima e la città attuale.

Senza dubbio è il secondo widget quello più interessante, in quanto si caratterizza per una forma meno convenzionale e un orientamento inclinato, mettendo in risalto la temperatura e un’icona relativa alle condizioni meteo attuali.

Entrambi i widget possono contare sul supporto alla funzionalità dei colori dinamici e, pertanto, si adatteranno allo sfondo dello smartphone.

Nell’ultima versione beta dell’app Google è stato inserito un sistema che verifica che il dispositivo sia un Google Pixel 6 o Pixel 6 Pro per mostrare questi due nuovi widget e ciò ci conferma, pertanto, che almeno inizialmente solo questi nuovi smartphone li supporteranno.

Gli altri utenti Google Pixel e Android 12 non potranno quindi fare altro che accontentarsi dell’attuale widget dedicato al meteo.

Sarà interessante scoprire se, nel momento del lancio della serie Google Pixel 6, quando sarà disponibile anche la versione finale di Android 12, l’aspetto di questi due widget Material You sarà ancora quello mostrato in queste immagini o se, al contrario, verranno apportate delle modifiche grafiche.

