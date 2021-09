Scopriamo insieme quali sono le ultime novità che riguardano il popolare servizio Google Foto, l’app Google Home e Android Auto.

Google Foto punta sempre più sui ricordi

I ricordi sono parte integrante dell’esperienza di Google Foto e alcuni utenti hanno individuato una nuova funzionalità che consente loro di condividere istantaneamente ricordi simili sotto forma di collage.

Così come apprendiamo da Android Police, questa novità riguarda solo alcuni tipi di ricordi, in particolare quelli che mettono in risalto determinati nomi e, una volta selezionate le immagini desiderate, è possibile visualizzarle in un collage.

Non è chiaro se questa funzionalità sia limitata ad alcuni utenti o sia già disponibile per tutti.

Google Home può calcolare la velocità della connessione

Nelle scorse ore il team di Google Home ha dato il via al rilascio di un aggiornamento dell’applicazione, portandola alla versione 2.43.1.10 e introducendo la possibilità di verificare la velocità massima di connessione tra un dispositivo e il punto di accesso Nest/Google Wifi.

Per iniziare è necessario andare sulla scorciatoia per il WiFi, entrare nella scheda dedicata ai Dispositivi, selezionarne uno e quindi visualizzare le relative informazioni, ove è stata aggiunta una sezione “Velocità dispositivo”, con la possibilità di “Verificare la velocità del dispositivo” o anche eseguire un test Internet.

Così come apprendiamo da 9to5Google, inoltre, pare che il team di Google Home stia lavorando ad una funzionalità per consentire ai provider di servizi Internet di accedere e gestire la rete Wi-Fi per migliorare l’esperienza offerta.

La versione 2.43 di Google Home può essere scaricata da APK Mirror.

Android Auto testa una nuova interfaccia

Si chiama Coolwalk ed è una nuova interfaccia che il team di Android Auto sta testando con l’obiettivo di ridurre il numero di volte in cui l’utente lascia la schermata di navigazione, mettendo a sua disposizione in essa le principali funzionalità, incluso il player con i controllli per la gestione dei contenuti multimediali.

A seguire due screenshot dell’attuale interfaccia utente di Android Auto e quattro di Coolwalk:

L’icona per il launcher dell’app è stata modificata e non è più il pulsante più a sinistra in questo nuovo design mentre l’icona per le notifiche è stata spostata da destra a sinistra. A parte queste piccole differenze, il resto dell’interfaccia di Android Auto rimane il medesimo.

Così come apprendiamo da XDA Developers, allo stato attuale questa nuova interfaccia non è ancora stata messa a disposizione degli utenti “normali”.