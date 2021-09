Android 12 rappresenta senza ombra di dubbio uno dei più importanti cambiamenti che Google ha mai apportato al proprio sistema operativo mobile, e non solo per quanto riguarda l’arrivo del nuovo sistema grafico Material You. Evidentemente il team di sviluppo del colosso di Mountain View si è reso conto che il tempo a disposizione prima del lancio definito del nuovo sistema operativo non era abbastanza sufficiente per consegnare una versione stabile e, senza grossi clamori, ha deciso di posticiparne il rilascio.

Un’altra beta prima del lancio ufficiale

Infatti, come si può notare nelle immagini sottostanti che riprendono la classica timeline di rilascio delle beta (per sviluppatori e pubbliche), tra la beta 4.1 di Android 12 di agosto e la “Final Release”, appare adesso un altro puntino a segnalare la presenza di una quinta beta di Android 12, possibilmente quella che in gergo viene definita come “GM”. La posticipazione del lancio della versione stabile di Android 12 oltre il tempo stabilito riduce al minimo la possibilità che Google abbia un programma un evento per il 13 settembre, cosa che è stata bollata come “impossibile” anche da Prosser qualche ora fa.

Il ritardo, anche di un paio di settimana, per quanto fastidioso, è sicuramente ben accetto se questo vuol dire ricevere un versione del sistema operativo privo di bug e ottimizzato fin nelle sue parti più profonde.

