Quest’anno Google ha deciso di fare le cose in grande con la serie Google Pixel 6, a partire da un cambio radicale di design che manda finalmente in pensione le scelte stilistiche che hanno caratterizzato le ultime generazioni di smartphone made by Google. Come ben sappiamo il colosso di Mountain View ha già svelato buona parte delle caratteristiche e il design dei nuovi smartphone, ma un nuovo rumor scommette sulla data di lancio di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 attesi per il 13 settembre

Secondo il leaker Bald Panda, infatti, la nuova generazione di smartphone di fascia alta di Google dovrebbe arrivare il giorno 13 settembre, di fatto a un solo giorno di distanza dall’ipotetico lancio della serie iPhone 13 di Apple. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, l’azienda statunitense potrebbe “rovinare la festa” al gigante di Cupertino catalizzando l’attenzione della stampa sui propri smartphone.

Rumor a parte, Google Pixel 6 arriverà sul mercato con un pannello Full HD+ da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, mentre il modello Google Pixel 6 Pro con display da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Si parla moltissimo del nuovo design futuristico e del rinnovato comparto fotografico con due sensori posteriori su Pixel 6 e tre sensori posteriori per Pixel 6 Pro, ma anche del nuovissimo processore proprietario Tensor il quale dovrebbe offrire un incredibile salto in avanti in termini di prestazioni, intelligenza artificiale e molto altro.

