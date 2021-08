Un nuovo operatore di telefonia mobile italiano permette ai propri clienti di scegliere la eSIM al posto di quella fisica: si tratta di spusu, che offre questa possibilità sia ai nuovi che ai già clienti.

eSIM di spusu Italia

L’opzione di scelta della eSIM viene presentata al cliente direttamente in fase di acquisto di un’offerta sul sito ufficiale di spusu Italia (che ricordiamo essere un MVNO attivo su rete WINDTRE).

È presente anche un link che riporta ad una pagina informativa dedicata, in cui viene sinteticamente spiegata la differenza tra una eSIM e una scheda SIM classica – con la prima che è più ecologica, elimina la necessità di estrarre/inserire la SIM fisica e permette di usare agevolmente una pluralità di numeri sullo stesso dispositivo – e vengono fornite indicazioni utili per nuovi e già clienti.

In particolare:

i nuovi clienti spusu Italia possono scegliere la nuova eSIM già in fase di ordine. Ciò comporterà la necessità di pagare tramite carta di credito o PayPal e di procedere alla video-identificazione. Sarà poi spusu ad inviare al cliente via e-mail il profilo eSIM .

possono scegliere la nuova eSIM già in fase di ordine. Ciò comporterà la necessità di pagare tramite carta di credito o PayPal e di procedere alla video-identificazione. Sarà poi spusu ad inviare al cliente via e-mail il . i già clienti possono richiedere la eSIM al Servizio Clienti spusu via e-mail all’indirizzo ciao@spusu.it, al numero 378 010 1000, via WhatsApp al numero 378 010 2000.

Premesso che la eSIM non prevede costi aggiuntivi rispetto alla SIM classica, spusu specifica subito che non sono supportati “Apple Watch e Google Pixel 4(a)“.

Per quanto riguarda l’attivazione, spusu invierà al cliente via e-mail un allegato con un QR code da scansionare, con istruzioni di attivazione specifiche in base al sistema operativo utilizzato. Per l’attivazione dell’eSIM è necessario il codice di attivazione inviato da spusu nella conferma dell’ordine.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di spusu.

Offerte spusu disponibili

Per quanto concerne le offerte spusu attualmente disponibili, ecco un breve riassunto:

spusu 50 sarà disponibile fino al 31/08 e comprende 50 GB 4G+, 2.000 minuti e 500 SMS al costo di 5,98 euro al mese. L’offerta permette di accumulare una Riserva dati fino a 100 GB ed è sfruttabile in Roaming UE. Ecco il link diretto.

sarà disponibile fino al 31/08 e comprende 50 GB 4G+, 2.000 minuti e 500 SMS al costo di 5,98 euro al mese. L’offerta permette di accumulare una Riserva dati fino a 100 GB ed è sfruttabile in Roaming UE. Ecco il link diretto. spusu 10 include 1.000 minuti, 200 SMS e 10 GB 4G+ (+20GB di riserva dati) a 4,98 euro al mese ed è sfruttabile in Roaming UE. Ecco il link diretto.

spusu 1 include 100 minuti, 100 SMS e 1 GB 4G+ (+2GB di riserva dati) a 3,99 euro al mese ed è sfruttabile in Roaming UE. Ecco il link diretto.

include 100 minuti, 100 SMS e 1 GB 4G+ (+2GB di riserva dati) a 3,99 euro al mese ed è sfruttabile in Roaming UE. Ecco il link diretto. spusu mini prevede una prima ricarica obbligatoria da 20 euro – regala 2 GB alla ricarica successiva – e poi è a consumo: costa 4 €/GB, 4 cent/minuto & SMS. Ecco il link diretto.

