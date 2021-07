A partire da oggi, il portafoglio delle offerte di spusu Italia si arricchisce con una vantaggiosa tariffa.

La tariffa si chiama “spusu 10” ed è pensata per offrire il giusto quantitativo di minuti, SMS e Giga a un prezzo inferiore ai cinque euro, con la possibilità di accumulare i GB di traffico dati (nonché i minuti e i messaggi) non consumati nel mese in corso e utilizzarli in quello successivo – la cosiddetta “riserva dati”.

Cosa offre, dunque, spusu 10? Il pacchetto include mille minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali e internazionali (Unione Europea), 200 SMS verso tutti, 10 GB di traffico dati su rete 4G fino a 300 Mbit in download e 50 Mbit in upload e fino a 20 GB di riserva per 4,98 euro al mese.

L’offerta può essere attivata da tutti i clienti provenienti da un qualsiasi operatore, nonché dai già clienti in modo gratuito. I clienti spusu possono cambiare la loro tariffa in qualsiasi momento contattando il servizio clienti dell’operatore via telefono, e-mail o tramite WhatsApp.

Tutte le offerte di spusu Italia

Il portafoglio spusu include, al momento, le seguenti offerte: