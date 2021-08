Il Material You pensato da Google per Android 12 sta iniziando a farsi vedere all’interno di diverse applicazioni, come abbiamo avuto modo di scoprire in queste settimane. Oggi è il turno di Google Maps, che accoglie qualche piccolo dettaglio nella barra di navigazione.

Novità in stile Material You anche per Google Maps

Google Chrome, Gboard, Contatti, Fotocamera e ora Maps: queste sono solo una manciata delle app che stanno abbracciando in queste settimane alcuni elementi del Material You di Android 12, unite ad altre di terze parti. Google Maps, che starebbe per accogliere anche una importante novità per quanto riguarda i pedaggi autostradali, sta iniziando a mostrare segni del nuovo stile nella barra di navigazione inferiore, come possiamo apprezzare in questi screenshot (via Google Pixels).

Non si tratta di enormi cambiamenti, ma pur sempre di apprezzabili perfezionamenti e adeguamenti al nuovo stile, con colori che non risultano più standard (bianco o nero/grigio per la modalità scura) e seguono il resto degli elementi del sistema, e “pillole” che evidenziano i vari menu.

Si tratta probabilmente di un test da parte di Google, di conseguenza è probabile che la vostra app di Google Maps non abbia ancora accolto questi piccoli cambiamenti. Nel caso fatecelo sapere nel solito box qui in basso. Se volete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Maps non vi resta che seguire il badge qui sotto.