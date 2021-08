Google Maps è uno dei servizi più popolari e amati tra i tanti offerti dal colosso di Mountain View e il suo team di sviluppatori è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento che ha ad oggetto la risoluzione di eventuali bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzionalità che siano in grado di garantire un’esperienza sempre più ricca.

E bisogna riconoscere al colosso di Mountain View il merito di essere riuscito a rendere nel corso degli anni questo prodotto una soluzione a cui la maggior parte degli utenti Android non sarebbe in grado di rinunciare, in quanto è capace di rivelarsi molto comoda in tutta una serie di situazioni, rendendo così più semplice la vita di tutti i giorni.

Google Maps lavora all’introduzione di una nuova funzione

Google introduce con una certa costanza piccole novità in Google Maps per rendere tale servizio il più utile possibile per gli utenti (e, di conseguenza, più interessante per le aziende che lo sfruttano per farsi un po’ di pubblicità) e, stando a un messaggio inviato ai membri del programma di anteprima, la prossima importante funzionalità che sarà implementata è la visualizzazione automatica dei prezzi per i pedaggi su strade e ponti e altre spese da affrontare durante il proprio percorso di navigazione.

Come apprendiamo da Android Police, la conferma arriva da un membro del programma di anteprima a cui è stato chiesto di partecipare a un sondaggio per indirizzare il team di sviluppo di Google Maps su come implementare al meglio la nuova funzione.

Stando a quanto è possibile desumere dal messaggio, i prezzi dei pedaggi e forse il totale della spesa dovrebbero essere visualizzati lungo un percorso prima che l’utente lo selezioni, consentendogli così di scegliere se risparmiare tempo o denaro.

In attesa di scoprire quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti, potete scaricare l’ultima versione dell’app dal Google Play Store: