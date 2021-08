Dopo l’arrivo del Material You all’interno delle impostazioni della Gboard, il team di sviluppo del colosso di Mountain View sta continuando l’opera di rivoluzione della UI delle applicazioni proprietarie. In queste ore ci sono state novità per quanto riguarda la UI di selezione dei timer e delle sveglie, oltre che per il canale di test di Google Chrome Canary.

Migliora il selettore delle sveglie

Partendo con ordine, diverse applicazioni Google – ad oggi Google Keep e i promemoria di Google Assistant – abbracciano il nuovo selettore di orario per le sveglie e i timer. Infatti, come si può notare dalla galleria immagini sottostante, il team di designer di Google ha migliorato enormemente il selettore AM e PM, adesso più facilmente individuabile, e anche la sezione relativa alla immissione dell’orario prescelto.

Il nuovo design in pieno stile Material You non è ancora sbarcato su applicazioni che evidentemente ne faranno grande utilizzo, come Google Calendar, Google Tasks e Google Orologio, ma è molto probabile che Big G inizierà a introdurre il nuovo selettore mano mano che ci avvicineremo alla data di rilascio di Android 12.

Il Material You sbarca su Google Chrome

Venendo poi a Google Chrome, il browser web più utilizzato al mondo, il canale di test di Google Chrome Canary inizia ad organizzarsi per abbracciare a piene mani il sistema di modifica del colore generale della UI in relazione al wallpaper scelto dall’utente. Un cambiamento sul Chromium Gerrit introduce i seguenti flag già da adesso utilizzabili:

chrome:flags#theme-refactor-android

Enables the theme refactoring on Android. — Android

chrome:flags#dynamic-color-android

Enabled dynamic colors on supported devices, such as Pixel devices running Android 12. — Android

Come si può notare dalle immagini soprastanti, una volta attivati i flag e riavviato il browser, Google Chrome Canary inizia ad estrapolare alcuni dei colori predominanti del proprio wallpaper per fonderli con il resto della UI del browser web, compresa la barra degli URL.

Se volete provare in prima persona i nuovi cambiamenti, vi ricordiamo che potete scaricare Google Chrome Canary tramite il badge del Play Store sottostante oppure da questo link di APK Mirror.

