Torniamo ad occuparci dei programmi di Google dopo il lancio ufficiale nei giorni scorsi del suo chiacchierato nuovo smartphone di fascia media: stiamo ovviamente parlando di Google Pixel 5a 5G.

In tanti, infatti, si chiedono quale sia il destino degli altri modelli della serie Google Pixel e abbiamo già avuto modo di parlare di Google Pixel 4a, che dovrebbe continuare a essere venduto nei Paesi europei.

Ricordiamo che all’inizio di agosto il colosso di Mountain View ci ha anche fornito un’interessante anticipazione sui due smartphone della serie Google Pixel 6, in attesa del lancio ufficiale che è in programma per il prossimo autunno.

Per Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G è tempo di andare in pensione

Stando a quanto apprendiamo da Digital Trends, Google ha deciso che l’avventura di Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G è ormai finita e ciò avviene a nemmeno un anno di distanza dal loro esordio ufficiale sul mercato.

Un portavoce del colosso di Mountain View ha spiegato che, sulla base delle previsioni della sua azienda, negli Stati Uniti il Google Store dovrebbe esaurire le scorte di Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G nel giro di qualche settimana e agli utenti non resterà che puntare su Google Pixel 5a 5G, un modello che a un prezzo inferiore è in grado di offrire importanti aggiornamenti hardware rispetto alla precedente generazione e tutto il meglio dell’ecosistema di Google.

Tale politica si applicherà anche agli altri mercati e come opzione alternativa rimarrà solo Google Pixel 4a, ritenuto uno smartphone dedicato a chi desidera una soluzione a basso costo.

Ricordiamo che questa decisione del colosso di Mountain View è legata alle difficoltà incontrate dall’azienda nel reperimento dei processori da utilizzare per i propri device e, vista in quest’ottica, la scelta di focalizzarsi sull’ultimo modello non appare più così strana.

A breve, pertanto, l’unico modello Pixel con supporto alla connettività 5G sarà soltanto quello appena lanciato, che sarà disponibile solo negli Stati Uniti e in Giappone. Con la speranza che per la serie Google Pixel 6 la commercializzazione possa essere più ampia.

