Finalmente dopo tante settimane di indiscrezioni ieri il team di Google ha presentato ufficialmente il nuovo atteso smartphone di fascia media dell’azienda, ossia Google Pixel 5a, device che farà il suo esordio sul mercato alla fine di questo mese.

Solo che Google Pixel 5a non verrà commercializzato a livello globale, in quanto il colosso di Mountain View ha deciso di distribuirlo al momento soltanto in due Paesi, Stati Uniti e Giappone, lasciando così chi vive altrove a mani vuote.

In Europa bisogna puntare su Google Pixel 4a

In pratica, tutti gli altri dovranno accontentarsi dei precedenti modelli dell’azienda, almeno sino a quando questi saranno disponibili, a conferma del fatto che Google non è particolarmente interessata alla vendita di hardware e, di conseguenza, le scelte che prende per la commercializzazione dei propri device sono spesso piuttosto “curiose”.

Ad ogni modo, Google non ha intenzione di ritirare dal mercato Google Pixel 4a, che continuerà almeno per un po’ di tempo a essere venduto: il team di Google, infatti, ha precisato che il device continuerà a essere costruito fino a quando i componenti saranno disponibili (una dichiarazione un po’ vaga ma, lo ribadiamo, le politiche commerciali del colosso di Mountain View spesso si caratterizzano per un velo di incertezza).

Peraltro, chi oggi dovesse decidere di acquistare Google Pixel 4a potrebbe non fare la scelta sbagliata, in quanto lo smartphone è al momento disponibile a un prezzo scontato (339 euro invece di 389 euro) e potrà contare sul rilascio immediato non appena saranno disponibili sia di Android 12 che di Android 13 (qui trovate la pagina dedicata).

Per quanto riguarda Google Pixel 4a 5G, probabilmente in Stati Uniti e Giappone sarà sostituito da Google Pixel 5a 5G mentre continuerà a essere proposto in alcuni mercati europei come opzione dotata della connettività 5G.

Con la speranza che per la serie Google Pixel 6 il colosso statunitense abbia progetti un po’ più ambiziosi.

