C’è voluto tempo, come accade spesso con Google, ma alla fine è arrivato il momento di Google Pixel 5a, annunciato oggi 17 agosto con un comunicato stampa e senza troppo clamore a dir la verità, quasi come se dovesse passare inosservato e restare nell’ombra.

E un po’ potrebbe sul serio essere così perché Google Pixel 5a non è altro che una rivisitazione del Google Pixel 5 lanciato lo scorso autunno con qualche modifica qua e là, nel bene e nel male, e questo significa che arriva con una scheda tecnica tutt’altro che fresca ed entusiasmante, considerando che siamo a fine estate 2021; tuttavia, è pur sempre un Pixel e questo la dice lunga.

Una scheda tecnica tiepida

Come dicevamo, la sostanza è la stessa del Google Pixel 5, con tutto ciò che ne deriva nel bene e nel male. Ciò significa che presenta la medesima scheda tecnica del Google Pixel 5 fatta eccezione per un display dalla diagonale maggiore e pari a 6,34 pollici con frequenza d’aggiornamento solo a 60 Hz, una batteria da ben 4650 mAh senza ricarica a induzione e 6 GB di RAM; tutto il resto è identico.

È il solito bello e semplice Pixel

Avremmo potuto saltare questo aspetto senza problemi perché esteticamente è la copia spudorata del Google Pixel 5, in tutto e per tutto, compreso il lettore di impronte digitali posteriore. Ciò nonostante è più grande, più pesante e possiede una scocca posteriore con un rivestimento leggermente più gommoso rispetto a quello del Google Pixel 5. Ah, ci sono il tasto di accensione-spegnimento zigrinato e un foro per l’inserimento del jack audio da 3,5 mm di diverso.

Il software, è il software che rende un Pixel Pixel

Che dire. Google Pixel 5a integra tutto il meglio dell’esperienza di Google e include tutte le funzioni smart viste nei precedenti Google Pixel, grazie a un software completo, semplice, bello scattante e personalizzabile quanto basta. È basato su Android 11, ma ovviamente sarà aggiornato ad Android 12 e alle successive versioni, come da politica di Google, per 3 anni.

Ok il prezzo, molto meno la disponibilità

E l’amaro, altro che dolce, alla fine. Ebbene sì, perché Google Pixel 5a, tanto per cambiare considerando la brutta politica adottata da Google da qualche tempo a questa parte, sarà disponibile negli USA e in Giappone, ma non in Italia, al prezzo di 449 dollari. La disponibilità è prevista per il 26 agosto attraverso il Google Store e alcuni operatori locali, con i pre-ordini aperti oggi. È accompagnato, come tutti gli altri, da fabric case originali e colorati.

