A seguito del lancio di Xiaomi MIX 4, Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, entrambe le aziende sono ovviamente a lavoro sulla nuova famiglia di smartphone di fascia alta da presentare per il nuovo anno.

Xiaomi Mi 12 con Snapdragon 898

Xiaomi Mi 12, atteso per questo dicembre, dovrebbe essere il primo smartphone al mondo a montare il nuovo processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 898, proprio come avvenne l’anno scorso con Xiaomi Mi 11 e lo Snapdragon 888.

Gli ultimi rumor a riguardo indicano che lo smartphone cinese monterà un innovativo pannello LTPO con frequenza di aggiornamento adattivo da 120 Hz. Esso, in base all’applicazione in primo piano, modulerà automaticamente la frequenza di aggiornamento del display al fine di offrire la migliore esperienza utente possibile.

Leak su Samsung Galaxy S22

Venendo invece all’attesa famiglia di smartphone Samsung Galaxy S22, il leaker Ice Universe ha pubblicato su Weibo quelle che sarebbero le specifiche chiave dei nuovi smartphone di fascia alta del colosso sudcoreano. Samsung Galaxy S22 monterebbe un pannello LTPS da 6,06 pollici a risoluzione Full HD+, mentre Samsung Galaxy S22+ un pannello LTPS da 6,55 pollici a risoluzione Full HD+. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, invece, sarebbe atteso con un display LTPO da 6,81 pollici a risoluzione Quad HD+; tutti è tre avrebbero una frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Dal punto di vista fotografico i modelli Galaxy S22 e Galaxy S22+ monterebbero un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un altro sensore da 12 MP con zoom ottimo 3x; Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è invece atteso con un sensore principale da 108 MP, uno ultra grandangolare da 12 MP, uno da 12 MP con zoom ottico 3x e uno periscopico da 12 MP con zoom ottico 10x.

L’autonomia vedrebbe l’utilizzo di un modulo da 3800 mAh per Samsung Galaxy S22 e uno da 4600 mAh per Galaxy S22+, mentre Galaxy S22 Ultra 5G farebbe affidamento su un modulo da 5000 mAh. Infine, per quanto riguarda la CPU, la maggior parte dei nuovi smartphone dovrebbe fare affidamento sul SoC Snapdragon 898 e solo una minima parte sul processore Exynos 2200 con GPU AMD.

In copertina Samsung Galaxy S21 Ultra 5G