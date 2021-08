Come ben sappiamo il 10 agosto Xiaomi MIX 4 è stato ufficialmente svelato dopo mesi e mesi di leak e rumor. Come ci aspettavamo, lo smartphone di fascia alta di Xiaomi è un incredibile concentrato di tecnologia sotto tutti i punti di vista anche se, diciamocelo, l’aspetto più importante è senza ombra di dubbio la fotocamera selfie con tecnologia CUP (Camera Under Panel).

Cosa aspettarsi dal sensore selfie di MIX 4

Lo smartphone, infatti, monta un sensore selfie da 20 MP sotto il display e proprio a tal proposito William Lu, vice presidente senior di Xiaomi, ha pubblicato un commento su Weibo proprio in relazione alla qualità degli scatti offerti da essa. Secondo Lu, gli utenti che fanno un uso piuttosto importante della fotocamera selfie potrebbero non trovare in Xiaomi MIX 4 lo smartphone adatto alle proprie necessità; diversamente, però, gli utenti che cercano un device con un display ampio e senza alcun tipo di interruzione – in questo caso una fotocamera punch hole – faranno bene ad acquistare Xiaomi MIX 4.

È questo Xiaomi Mi MIX Fold 2?

Un inedito rumor pubblicato su Weibo da Digital Chat Station, leaker piuttosto informato sui piani futuri di molte aziende hi-tech tra cui Xiaomi, ha come protagonista uno smartphone Xiaomi serie MIX con codice prodotto “21081118SC”. Dalle poche informazioni disponibili su di esso, sembra che disponga di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W su cavo e da 50 W in wireless.

Comparate con le specifiche di Xiaomi MIX 4, siamo di fronte ad un dispositivo munito di una batteria più capiente il che porta a considerare l’ipotesi che in realtà si tratti di Xiaomi Mi MIX Fold 2. Il successore di Xiaomi Mi MIX Fold è atteso al lancio durante il Q4 2021 con una fotocamera sotto il display proprio come MIX 4, ma purtroppo non ci sono conferme a riguardo.

