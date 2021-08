Nel corso del Galaxy Unpacked 2021 svoltosi oggi in forma virtuale a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, Samsung ha presentato due nuovi pieghevoli, che vanno a comporre la terza generazione di questa particolare tipologia di smartphone.

Nessuna sorpresa dunque, ma d’altro canto era stata la stessa compagnia sud coreana ad anticipare, in maniera inequivocabile, quali sarebbero stati i protagonisti dell’evento odierno. Andiamo subito a conoscere quindi Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G dal punto di vista tecnico prima di andare a parlare delle rispettive peculiarità.

Fra le novità anche i nuovi Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic e Buds 2.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Partiamo dallo schermo esterno di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (2268 x 832 pixel) con frequenza di refresh adattiva a 120 Hz. Poche differenze dunque con Z Fold2, dal quale differisce soprattutto per il refresh a 120 Hz. Lo schermo interno è un Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display da 7,6 pollici con una risoluzione QXGA+ (2208 x 1768 pixel) e una frequenza di refresh di 120 Hz.

Sotto alla scocca trova posto uno Snapdragon 888, GPU Adreno 660, affiancato da 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. Impeccabile anche la connettività, con il supporto alle reti 5G (SA,NSA, Sub6/mmWave), 4G/LTE, WiFi 6 e Bluetooth. È presente un lettore di impronte digitali integrato sul frame laterale, una soluzione resa necessaria dalla presenza dello schermo pieghevole.

Il comparto fotografico presenta la prima grande novità, rappresentata dalla presenza di una fotocamera da 4 megapixel(f/1.8) sotto allo schermo, posizionata nella parte alta dello schermo, al centro del semi schermo destro. Sulla parte posteriore è invece presente una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 12 megapixel (f/1.8) con OIS, ultra grandangolare (FoV 123 gradi) da 12 megapixel (f/2.2) e zoom ottico 2x da 12 megapixel (f/2.4) con zoom digitale fino a 10x e registrazione HDR10+.

Il frame è realizzato in alluminio rinforzato mentre la parte esterna dello smartphone è protetta da un Gorilla Glass Invictus, il top dei vetri protettivi. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia personalizzata One UI 3.1, mentre la batteria, composta da due elementi, ha una capacità complessiva di 4.400 mAh.

La grande novità rispetto alle due generazioni precedenti è rappresentata dalla certificazione IPX8, che permette a Samsung Galaxy Z Fold3 5G di resistere senza particolari problemi all’acqua, rendendolo più durevole e meno incline a danneggiarsi. Le dimensioni si attestano a 158,2 x 67,1 x 16 mm da chiuso e 158,2 x 128,1 x 6,4 mm da aperto, con un peso di 271 grammi, leggermente inferiore rispetto al predecessore.

Tre infine le colorazioni tra cui scegliere: Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Crescono le dimensioni dello schermo esterno di Samsung Galaxy Z Flip3: il produttore asiatico ha scelto un pannello SuperAMOLED da 1,9 pollici con risoluzione di 260 x 512 pixel, una forte crescita rispetto agli 1,1 pollici (112 x 300) di Z Flip. Lo schermo interno invece è un Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2640 pixel) e frequenza di refresh adattiva a 120 Hz.

Anche in questo caso Samsung ha curato particolarmente la protezione del dispositivo, con un frame in alluminio rinforzato e Gorilla Glass Invictus a proteggere la parte esterna del dispositivo. Anche Z Flip3 5G può contare sulla certificazione IPX8 che garantisce la resistenza all’acqua. Il lettore di impronte è posizionato sul frame laterale, in corrispondenza del tasto di accensione/sblocco.

Il processore è uno Snapdragon 888 con CPU octa core e GPU Adreno 660, affiancato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. La connettività include il supporto alle reti 5G (SA, NSA, Sub6/mmWave), 4G/LTE, WiFi 6, Bluetooth. La batteria, suddivisa in due elementi, raggiunge la capacità di 3.300 mAh.

Il comparto fotografico può contare su una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 12 megapixel (f/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine e sensore secondario ultra grandangolare 9FoV 123 gradi) da 12 megapixel (f/2.2). La fotocamera frontale, inserita nello schermo interno con una soluzione di tipo punch hole, ha una risoluzione di 10 megapixel (f/2.4).

Samsung Galaxy Z Flip3 5G è leggermente più compatto del predecessore, misurando 86,4 x 72,2 x 17,1 mm da chiuso e 166 x 72,2 x 6,9 mm da aperto, per un peso di 183 grammi, lo stesso del modello precedente. Sono ben sette le colorazioni a disposizione degli acquirenti: Cream, Green, Lavender e Phantom Black, con le versioni Gray, White e Pink che potranno essere acquistate esclusivamente sullo store ufficiale di Samsung.

Come per Z Fold3 5G, anche Samsung Galaxy Z Flip3 5G utilizza Android 11 con interfaccia personalizzata One UI 3.1

Funzioni e design di Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Non ne abbiamo parlato insieme alle caratteristiche tecniche, ma una delle grandi novità di Z Fold3 5G è rappresentata dal supporto alla S Pen, disponibile in due varianti. Nessuna delle due può essere inserita nello smartphone, come accadeva per la serie Galaxy Note, ma è necessario acquistare una cover che permetterà di avere sempre a S Pen con sé.

Si parte da S Pen Pro, che pesa 14 grammi e che offre uno slider per passare da Z Fold3 a Galaxy Tab o Book usando una sola S Pen, un pulsante funzione, connettività Bluetooth e lunghezza di 173,7 millimetri. Offre il supporto alle Air Actions e può essere rintracciata tramite SmartThings utilizzando la funzione Find My S-Pen.

S-Pen Fold Edition è invece stata pensata esclusivamente per Galaxy Z Fold3 e misura 132 mm per 8 grammi di peso, supporta Air Command, dispone di un pulsante funzione ma non della connettività Bluetooth. È perfetta per scrivere, disegnare o firmare documenti, funzioni sempre più richieste anche sugli smartphone.

Previous Next Fullscreen

Grandi evoluzioni anche dal punto di vista software, pensate soprattutto per il multitasking e per la produttività. È presente una nuova taskbar per avere sempre le applicazioni preferite a portata di tap, è possibile usare tre applicazioni contemporaneamente portando un’app sulla metà sinistra dello schermo e due app nella parte rimanente, e aprire due volte la stessa app in modalità split, per lavorare contemporaneamente a due documenti o due presentazioni.

È stata aggiunta una modalità picture in picture per alcune applicazioni, che vengono ridotte in finestra se si cambia applicazione e durante la navigazione Internet è possibile trascinare un link verso una metà dello schermo per attivare lo split screen e vedere le due pagine web separate.

Tra le altre funzioni software da segnalare la possibilità di usare lo schermo come se fosse composto da due elementi separati tenendolo aperto parzialmente: su YouTube, ad esempio, è possibile visualizzare il video nella parte superiore e scorrere i correlati in quella inferiore. E con un doppio tocco sullo schermo inferiore, premendo il tasto della S Pen, è possibile prendere delle note al volo.

Molto comoda la funzione Two-Page Note, che mostra il calendario sulla sinistra e un campo note sulla destra, trasformando lo smartphone in una comodissima agenda per prendere appunti. Samsung Galaxy Z Fold3 5G offre il riconoscimento del testo scritto che viene trasformato in digitale anche nei campi di ricerca, ed è possibile cancellare una parola semplicemente tracciando una barra sulla parola o sulla lettera da rimuovere.

In campo fotografico è presente la funzione dual preview che mostra ciò che inquadra la fotocamera su entrambi i display, per avere un’anteprima di scatto con supporto ai filtri e alle funzioni di realtà aumentata.

Funzioni e design di Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Pensato per chi cerca un dispositivo diverso da tutti gli altri, Galaxy Z Flip 3 è disegnato per essere personalizzato a seconda del proprio look, diventando a tutti gli effetti un accessorio. Lo schermo esterno, quattro volte più grande rispetto al modello precedente, è stato ridisegnato per offrire una maggiore quantità di funzioni ed essere più utile.

Sono infatti disponibili collegamenti rapidi per gestire la suoneria e la luminosità dello schermo, è possibile visualizzare fino a 4 notifiche, scorrerle ed eventualmente archiviarle con uno Swipe, gestire Samsung Pay e visualizzare ben sei widget. Con uno swipe verso destra si accede alle notifiche, lo swipe verso sinistra mostra i widget, quello verso il basso mostra i collegamenti rapidi e quello verso l’alto attiva Samsung Pay.

Previous Next Fullscreen

È possibile personalizzare lo schermo esterno utilizzando dei wallpaper in tema con quelli di Galaxy Watch, o crearne di nuovi selezionando lo stile dell’orologio e creare uno sfondo da abbinare, anche utilizzando GIF.

Migliorate infine le funzioni d’uso quando lo smartphone è aperto a metà, con la possibilità, ad esempio, di regolare volume e luminosità di un video che viene riprodotto sulla metà superiore. Da segnalare la presenza di speaker stereo invece del singolo speaker presente nel modello originale.

Prezzi e disponibilità

La terza generazione di smartphone pieghevoli Samsung è anche la più economica. Samsung Galaxy Z Fold3 5G costa infatti 1.849 euro nella versione 12-256 GB e 1.949 euro nella versione 12-512 GB. Decisamente più bassi i prezzi di Samsung Galaxy Z Flip3 5G, con i prezzi che partono dai 1.099 euro del modello 8-128 GB per passare a 1.199 euro per la versione 8-256 GB.

Samsung ha preparato anche delle offerte di lancio per chi effettuerà il preordine dei due smartphone tra oggi e il prossimo 26 agosto. Pre ordinando Samsung Galaxy Z Fold3 5G avrete:

un anno del servizio Samsung Care+ incluso;

100 euro di sconto direttamente in cassa nei negozi e con un coupon online;

fino a 450 euro di valutazione dell’usato e il Note Pack, con Flip Cover, S Pen e adattatore da 25 watt, del valore commerciale di 89,90 euro.

Pre ordinando Samsung Galaxy Flip3 5G invece avrete:

un anno di servizio Samsung Care+ incluso;

100 euro di valore immediato;

fino a 450 euro di valutazione dell’usato.

Disponibili sul sito ufficiale Samsung e su Amazon, sia Z Flip 3 che Z Fold 3.