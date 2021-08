Da ormai diverso tempo sappiamo che Samsung e AMD stanno collaborando per portare su mobile GPU di nuova generazione in grado di garantire un boost di performance mai visto prima, addirittura capaci di fare impallidire le prestazioni delle Adreno di Qualcomm e quelle dei chip A(x) di Apple.

Nuovi sensori, nuovo hardware…

La famiglia Samsung Galaxy S22, attesa al lancio nei primissimi mesi del 2022, è protagonista di un nuovo leak avente come soggetto le probabile specifiche tecniche di Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra. Secondo il leaker i modelli Galaxy S22 e Galaxy S22+ monterebbero rispettivamente display LTPS da 6,06 e 6,55 pollici, mentre si parla di un pannello LTPO da 6,81 pollici per Galaxy S22 Ultra.

Se da questo punto di vista non ci sarebbero novità circa la dimensioni del display rispetto la serie Samsung Galaxy S21, qualche differenza ci sarebbe dal punto di vista fotografico. Nello specifico Samsung Galaxy S22 Ultra monterebbe un sensore principale da 108 MP, un sensore telescopico da 12 MP e un sensore ultra grandangolare da 12 MP.

Piccole novità, questa volta in negativo, sarebbero attese per l’autonomia con Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ muniti di moduli da 3800 e 4600 mAh, di poco inferiori rispetto agli attuali da 4000 e 4800 mAh.

… ma poca disponibilità delle GPU AMD

Infine, non ci sarebbero buone notizie per quanto concerne la disponibilità dei SoC Exynos muniti delle GPU AMD. Le ultime voci di corridoio, intercettando varie problematiche di approvvigionamento, indicano che la disponibilità dei modelli di Samsung Galaxy S22 con processori Exynos saranno fortemente in minoranza rispetto quelli con SoC Qualcomm, quindi con GPU Adreno.

