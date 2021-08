Lo strategico 4X Humankind introdurrà un nuovo metodo di controllo su Google Stadia per dispositivi mobili, insieme a un’integrazione approfondita della condivisione dello stato.

In vista dell’uscita di Humankind, programmata per il 17 agosto, Stadia sta lanciando un modo completamente nuovo di controllare i giochi. Invece di fare affidamento su un controller, i giocatori su Android, e in seguito anche su iOS, potranno sfruttare il “tocco diretto”.

Google Stadia lancia il tocco diretto per giocare

Google Stadia dovrà calcolare dove si trovano le pressioni del dito rispetto al flusso video e inviare le relative informazioni al server cloud limitando al massimo la latenza.

Avviando il gioco sullo smartphone o tablet senza un controller collegato, Stadia offrirà la possibilità di passare ai controlli touch diretti. Humankind sarà in grado di distinguere tra gesti con uno, due e tre dita:

Tocco con un dito per selezionare

Pressione prolungata con un dito per visualizzare l’anteprima

Tocco con due dita per annullare

Tocco con tre dita per attivare il menu di pausa

Trascinamento con un dito per spostarsi

Inoltre, la piattaforma di Google utilizzerà State Share per consentire ai giocatori di “lasciare il segno”.

Una volta completato il proprio turno finale di una partita per giocatore singolo, tutto ciò che il giocatore ha fatto lungo il percorso (sfide completate, siti archeologici e altro) rimarrà impresso in un link State Share che potrà essere inviato a un amico.

Durante la campagna gli amici potranno dunque vedere i propri successi e saranno stimolati a essere all’altezza o a superarli e alla fine si potrà vedere chi è stato in grado di guadagnare più “Fama” per le proprie azioni.

Per condividere uno stato in Humankind basterà fare uno screenshot o registrare un video e Stadia imprimerà automaticamente i progressi fino a quel momento nell’acquisizione, con la possibilità per gli altri di vedere la grandezza di quanto ottenuto e cercare di rivendicarlo.

