Grazie al teardown dell’APK di Google One e Google Stadia abbiamo l’opportunità di scoprire in anticipo quali novità possiamo aspettarci in futuro per i due servizi.

Play Pass bundle in arrivo con Google One

Partendo da Google One, il servizio in abbonamento di Big G che permette di sfruttare un maggiore spazio di archiviazione per Google Drive e Google Foto, scopriamo che il team di sviluppo di Google One sta lavorando alla implementazione di alcune interessanti novità.

All’interno della versione 1.109, infatti, sono state scovate alcune tracce relative alla possibilità di aggiungere Play Pass al piano di Google One con uno sconto.

Add Play Pass

Bundle Google One & Play Pass and save %

Add Play Pass to your plan and save %

Di default il bundle parte con un costo pari a 1.99 dollari al mese per 100 GB di spazio sul cloud di Google One. Il bundle di Play Pass sarà inoltre condivisibile con i membri della propria famiglia, proprio come lo spazio a disposizione con Google One.

Quante novità stanno sbarcando su Google Stadia

Il teardown della versione 3.28 dell’app di Google Stadia ha svelato che, ben presto, il supporto a Google Assistant e agli screenshot verrà esteso anche per i controller di terze parti.

Enables the following button shortcuts for third-party controllers.

enableKeyChordForAssistant

enableKeyChordForCapture

enableKeyChordForScreenReader



Smartphone come controller esterno

Il colosso di Mountain View sta inoltre lavorando alla funzione “Bridge Mode” che, una volta pronta, permetterà agli utenti di utilizzare il proprio smartphone come controller esterno.

Chat con il party

Google Stadia per Android non dispone ancora di un sistema in grado di consentire i party audio con i propri compagni di gioco utilizzando il sistema di chat in-game. Il team di sviluppo sta continuando a lavorare alla funzionalità come dimostrano le stringhe di codice scovate nell’ultima versione dell’app:

Join party voice chat

Join this party to chat and play together

Party voice chat is available



Indicatore di autonomia residua

Diverse stringhe di codice indicano lo sviluppo di una funzionalità che renderà molto più semplice la visione dell’autonomia residua del proprio smartphone. Non è ancora chiaro in che modo la percentuale di batteria residua sarà mostrata a schermo, ma molto probabilmente si tratterà di un menu overlay.

package:battery/battery.dart

getBatteryLevel

batteryChargingStateChanged

batteryLevelChanged



Google manda in pensione l’app WiFi

A inizio aprile vi avevamo annunciato l’intenzione di Google di dire addio all’applicazione WiFi al fine di traslare tutte le funzionalità all’interno dell’app Google Home e, a partire da oggi, l’applicazione Google WiFi non è più disponibile al download tramite il Play Store. La volontà di Google è quella di offrire la gestione completa dei dispositivi per la smart home, come i router Google Nest WiFi, da una sola applicazione.