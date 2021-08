Come ben sappiamo le ultime informazioni su Xiaomi Mi 12 delineano uno smartphone con specifiche hardware davvero al top, e quest’oggi un nuovo leak pubblicato su Weibo torna a rimarcare un concetto ormai ben chiaro: Xiaomi Mi 12 sarà un vero mostro di potenza.

Specifiche da urlo per Xiaomi Mi 12

Atteso al lancio durante il mese di dicembre, proprio come avvenne lo scorso anno con Xiaomi Mi 11 5G, la nuova generazione dovrebbe montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 898. Secondo alcune indiscrezioni, il SoC del colosso statunitense avrebbe un design a tre cluster con il primo a 3.09 GHz di frequenza, il secondo con 2.4 GHz di frequenza e il terzo con 1.8 GHz di frequenza.

Lo smartphone dovrebbe montare una nuova generazione di pannelli LTOP con supporto al refresh adattivo da 1 a 120 Hz in relazione al contenuto mostrato a schermo, e si vocifera anche della presenza di un sensore da 200 MP con tecnologia pixel binning 16 in 1 per il modello più costoso. Parlando di autonomia, invece, c’è chi scommette che Xiaomi Mi 12 abbraccerà la ricarica rapida da 120 W su cavo e da 100 W in wireless.

HONOR X20 svelato da foto leak

Volgendo l’attenzione a HONOR, il leaker @RODENT950 ha pubblicato su Twitter quelle che dovrebbero essere le foto reali dello smartphone HONOR X20. Il design di questo inedito dispositivo riporta alla memoria quello di due smartphone Huawei molto famosi: Huawei P40, per via della fotocamera frontale punch hole con doppio sensore, e Huawei Mate 30 per il modulo fotografico posteriore circolare.

È ben visibile la leggera curvatura lungo i lati lunghi – possibilmente per migliorare il grip con il telefono – e una colorazione blu ricca con simpatici effetti di luce. Lo smartphone dovrebbe arrivare con il processore MediaTek Dimensity 900, ma non abbiamo maggiori dettagli a riguardo.

In copertina Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Potrebbe interessarti anche: miglior smartphone Android