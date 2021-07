Dicembre dell’anno scorso Xiaomi anticipava tutti i maggiori produttori di smartphone Android annunciando Xiaomi Mi 11 5G, il primo smartphone al mondo a montare il nuovo (all’epoca) processore Qualcomm Snapdragon 888.

Xiaomi Mi 12 a dicembre con Snapdragon 895?

Secondo le informazioni pubblicate da IceUniverse, uno dei maggiori leaker del mondo Android con una buona affidabilità, sembra proprio che il colosso cinese voglia ripetersi anche per quest’anno. Xiaomi Mi 12, l’attesa famiglia di smartphone di fascia alta successore di Xiaomi Mi 11 5G, potrebbe arrivare a dicembre 2021 con il processore Qualcomm Snapdragon 895.

Xiaomi e Qualcomm hanno da tempo una strettissima collaborazione, motivo per cui la compagnia cinese l’anno scorso era riuscita ad anticipare tutti con la presentazione del primo smartphone con il processore Snapdragon 888. Proprio durante il mese di dicembre, se i piani di lancio di Qualcomm non dovessero subire ritardi per eventi a noi sconosciuti, il processore Qualcomm Snapdragon 895 dovrebbe mandare definitivamente in pensione i SoC Qualcomm Snapdragon 888 e Snapdragon 888+ 5G per prendere il trono del processore di riferimento per gli smartphone di fascia alta attesi per il 2022.

Per quanto IceUniverse ci abbia abituato a leak poi rivelatisi veritieri, ad oggi è bene prendere queste informazioni con la dovuta cautela.

In copertina Xiaomi Mi 11 5G

