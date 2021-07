Nelle scorse ore un nuovo e interessante leak ci pone all’attenzione sulle probabili caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi 12, lo smartphone di fascia alta di Xiaomi atteso per la fine di quest’anno. Rispetto ai rumor pubblicati la settimana scorsa, le nuove indicazioni puntano l’attenzione non solo sul probabile processore ma anche sulla composizione della fotocamera.

Un vero mostro di potenza

Il leak sopracitato si basa su una nuova voce all’interno del database IMEI (International Mobile Equipment Identity) proprio a firma Xiaomi con il codice 2112123AC. Tutto fa pensare che dietro questo numero si nascondi Xiaomi Mi 12 per via delle presunte specifiche tecniche indicate: processore Qualcomm Snapdragon 895 – di cui conosciamo già vagamente le sue potenzialità – e fotocamera da 200 MP.

La presenza dell’atteso, e non ancora annunciato, nuovo processore di Qualcomm non è poi una grande novità: da tempo, ormai, sappiamo che la compagnia cinese ha un rapporto di estrema collaborazione con il colosso dei semiconduttori. Lo scorso anno, infatti, anticipando tutti, Xiaomi Mi 11 5G si presentò al mondo come il primo smartphone a montare il SoC Qualcomm Snapdragon 888. Anche quest’anno, sempre se le cose fileranno come da programma, Xiaomi Mi 12 dovrebbe essere il primo telefono a integrare il nuovo SoC di fascia alta di Qualcomm.

Lo smartphone potrebbe offrire il pieno supporto alla ricarica wireless da 100 W e da 120 W su cavo, ma non ci sono conferme a riguardo. Lo stesso si può dire anche per quanto riguarda il display, ad oggi per alcuni a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Insomma, quel poco che si inizia a sapere su Xiaomi Mi 12 delinea un dispositivo con specifiche al top; non ci resta che attendere l’arrivo di ulteriori novità nel corso dei prossimi mesi.

In copertina Xiaomi Mi 11 5G

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Xiaomi