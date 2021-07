Finalmente ci siamo: oggi, 29 luglio 2021, dopo una lunga attesa e una sconfinata lista di indiscrezioni, si terrà la presentazione ufficiale della nuova serie Huawei P50. L’evento, la cui data è stata confermata giusto pochi giorni fa, è in programma alle ore 13.30 e, com’è consuetudine sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si svolgerà in forma esclusivamente digitale.

Se ci avete seguiti con attenzione e avete prestato orecchio alle tante anticipazioni, sapete già che oggi faremo ufficialmente la conoscenza coi nuovi Huawei P50 e Huawei P50 Pro (e, presumibilmente, Huawei P50 Pro+). La nuova serie di punta di Huawei sarà ancora una volta costruita attorno ad un comparto fotografico di livello molto alto e sarà altresì contraddistinta dalla presenza di HarmonyOS 2.0.

Secondo gli ultimi rumor, accanto ai nuovi flagship di Huawei ci saranno anche altri prodotti. Insomma, la carne al fuoco sarà tanta e potrete seguire l’evento trasmesso in streaming in nostra compagnia: la collaudata coppia composta da Mikhael e Bernardo curerà la nostra diretta e ci accompagnerà a conoscere tutte le novità dei nuovi smartphone di riferimento di Huawei.

Non prendete impegni: l’appuntamento è fissato per le 13.30 sui nostri canali YouTube e Twitch e su queste pagine. Come sempre, il box dei commenti è a vostra disposizione e i nostri conduttori saranno pronti a rispondere alle vostre domande e curiosità. Vi aspettiamo numerosi, impostate il promemoria e andiamo a scoprire insieme i nuovi Huawei P50.