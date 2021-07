Cresce l’attesa attorno alla serie Huawei P50: dopo una lunga lista di indiscrezioni, i nuovi smartphone di riferimento della casa cinese hanno una data di presentazione ufficiale. Nel frattempo, nuovi dettagli tecnici fanno aumentare la curiosità sul comparto fotografico, come al solito curatissimo, dei device.

Se pochi giorni fa vi avevamo riportato le presunte prime foto dal vivo di Huawei P50 Pro+ (e le ultime voci su un nuovo accessorio), oggi mettiamo qualche importante punto fermo di carattere ufficiale.

Serie Huawei P50: data di presentazione ufficiale

Huawei ha preso la parola tramite Twitter per comunicare la data della presentazione ufficiale dei suoi nuovi flagship. Hanno trovato conferma le voci emerse nei giorni scorsi: Huawei P50, Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pro+ verranno annunciati al pubblico il 29 luglio 2021.

Come si evince dall’immagine pubblicata, che reca l’intestazione “HUAWEI New Flagship Products Launch“, l’evento verrà trasmesso in streaming su YouTube.

Lo stesso annuncio è arrivato anche sulla pagina ufficiale di Huawei su Weibo, dove il CEO Richard Yu ha descritto la serie come l’inizio di “a new era of mobile imaging”.

Nuovi dettagli sulle fotocamere

L’espressione scelta dal dirigente dimostra la chiara volontà di Huawei di puntare ancora una volta con decisione sul comparto fotografico.

Se da una parte la serie Huawei P50 farà uso di HarmonyOS, il che porterà tanta, comprensibile e giusta attenzione sulla parte software dei tre smartphone, dall’altra le fotocamere reciteranno ancora una volta un ruolo da protagonista.

Il produttore cinese ha pubblicato su Weibo un video teaser, di cui vedete qui sotto uno screenshot, incentrato su Huawei P50 Pro.

Le informazioni disponibili in questo momento suggeriscono che lo smartphone sarà dotato di: un sensore VARIO-SUMMILUX-H1:1.8-3.4/18-125ASPH (la sigla ASPH fa riferimento all’utilizzo di lenti asferiche); una fotocamera telephoto con zoom 5x; una fotocamera ultra-wide equivalente 18mm.

Per quanto riguarda il modello Huawei P50, invece, il blogger MebiuW parla di un set-up composto da: VARIO-SUMMILUX-H 1:1.6-3.5/13-90ASPH, ultra-wide-angle, telephoto 3,5x e apertura f/1.6-f/3.5.

Infine, il modello di punta Huawei P50 Pro+ potrebbe disporre di uno zoom molto spinto – report precedenti parlavano persino di 200x – e di una fotocamera ultra-grandangolare 14mm equivalente con lenti free-form, già viste in precedenza su Huawei Mate 40 Pro+ (ecco il nostro approfondimento dedicato).

