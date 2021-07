La prossima versione del sistema operativo mobile di Google è sempre più vicina e come di consueto sarà accompagnata da un easter egg, un contenuto innocuo, di solito di natura faceta o bizzarra, che gli sviluppatori nascondono nel software da loro prodotto.

Oggi abbiamo la possibilità di vedere in anteprima l’easter egg di Android 12 grazie ai colleghi di 9To5Google che sono riusciti a ottenerlo da una fonte informata sui fatti.

L’easter egg di Android 12 consiste in un orologio in stile Material You che tuttavia non è ancora attivo come widget della schermata iniziale, ma è mostrato in varie opere d’arte e ovviamente è a tema con lo sfondo attuale dello smartphone.

Per ora è possibile girare le lancette delle ore e dei minuti e percepire le vibrazioni a dimostrazione delle abilità tattili del dispositivo. Non a caso, quando si puntano le lancette sulle ore 12 verrà visualizzato il logo stilizzato “12” all’interno di in un cerchio e subito dopo delle bolle di varie dimensioni con i colori di sistema riempiranno lo sfondo.

Si tratta di un easter egg meno elaborato rispetto ai recenti che presentavano esperienze simili a giochi. Android 11 offre una rivisitazione del gioco Neko Cat che sfrutta i controlli domestici intelligenti, mentre in Android 10 include un puzzle di logica.

Come visualizzare l’easter egg di Android 12

Per visualizzare l’easter egg di Android 12 è sufficiente accedere a Impostazioni > Informazioni sul telefono > Versione Android e toccare ripetutamente il “12” nella prima riga fino a ottenere il nuovo orologio in stile Material You.

Attualmente l’easter egg di Android 12 non è ancora disponibile e sulla Beta 3.1 e versioni precedenti viene ancora lanciato quello di Android 11, tuttavia potrebbe arrivare in qualsiasi momento.