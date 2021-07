La gamma Samsung Galaxy S21 offre una ricarica rapida da 25 W, ma sembra che il colosso sudcoreano stia testando la ricarica da 65 W per la serie Samsung Galaxy S22 prevista per l’inizio del 2022.

L’ultima indiscrezione emersa indica che le ammiraglie 2022 di Samsung stanno finalmente guadagnando la capacità di ricarica rapida da tempo attesa.

Samsung offrirebbe una ricarica più rapida nel 2022

L’informatore FrontTron ha affermato che la ricarica da 65 W è in fase di test per tutti e tre i modelli della gamma Samsung Galaxy S22. Il leaker ha in precedenza affermato che “Rainbow” è il nome in codice della famiglia Galaxy S22 e che i singoli modelli sono denominati “rosso” (S22 standard), “verde” (S22 Plus) e “blu” (S22 Ultra).

Si tratterebbe di un importante passo avanti per Samsung su questo fronte che consentirebbe all’azienda di allinearsi con dispositivi concorrenti come OnePlus 9 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra che offrono velocità di ricarica da 65 W o superiori, con una ricarica completa che richiede meno di 40 minuti (o 29 minuti nel caso di OnePlus), mentre Samsung Galaxy Note 20 Ultra raggiunge il 100% della capacità in poco più di 70 minuti tramite la ricarica da 25 W.

Una ricarica più rapida tende a degradare la salute della batteria a una velocità maggiore, tuttavia i produttori contrastano questo problema con funzionalità come la ricarica intelligente che apprende le abitudini di utilizzo dell’utente e raggiunge il 100% della carica solo quando ne ha effettivamente bisogno.

In copertina: Samsung Galaxy S21

Leggi anche: Migliori smartphone con ricarica wireless e rapida