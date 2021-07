OnePlus Nord N10 5G, lo smartphone di fascia bassa presentato a fine ottobre dello scorso anno, sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 11.

Parte il rollout di Android 11 dalla Germania

Infatti, come riporta un utente su Reddit, il suo smartphone ha ricevuto la notifica di aggiornamento ad Android 11 con le patch di sicurezza di giugno 2021. Lo smartphone in questione, preso in abbonamento con l’operatore MetroPCS, indica quindi che la compagnia cinese è pronta ad offrire l’ultima versione di Android per il proprio dispositivo.

Si tratta dell’unico update di rilievo

Purtroppo, come ben sappiamo, OnePlus Nord N10 5G – così come il modello OnePlus Nord N100 – riceverà solo questa versione di Android per via di una scelta di mercato che molti utenti fanno ancora oggi fatica a comprendere. Non appena Android 11 sarà disponibile anche per tutti i Nord N10 5G sbloccati, ovvero liberi da contratti con i vari operatori mobile, non verrà più aggiornato alle nuove versioni di Android che Google rilascerà nel corso dei prossimi anni, a partire ovviamente da Android 12 atteso al lancio per l’inizio di questo autunno.

In attesa di conoscere in dettaglio le novità apportate dall’arrivo di Android 11 per OnePlus Nord N10 5G, potete fin da subito controllare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento tramite l’apposito pannello degli update.

