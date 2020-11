La notizia pubblicata da Android Police e confermata da un portavoce di OnePlus fa svanire di colpo tutte le belle sensazioni che avevamo appena qualche ora fa per via dell’annuncio dell’aggiornamento alla OxygenOS 10.0.1 per OnePlus 5, un terminale che ha ormai tre anni sulle spalle.

Una strategia che solleva qualche dubbio

Gli smartphone OnePlus Nord N100 e OnePlus Nord N10 5G, rispettivamente i nuovi terminali della famiglia Nord il cui obbiettivo è quello di riportare in auge il brand all’interno della fascia media, riceveranno solo una major release di Android.

Sì, proprio così: entrambi gli smartphone, rilasciati sul mercato con la versione 10.5 di OxygenOS basata su Android 10, riceveranno come unico grande aggiornamento software l’update ad Android 11 e buona pace per chi invece contava su un supporto ben più lungo e su una longevità ben più estesa dei nuovi medio gamma.

“Il Nord N10 5G e l’N100 riceveranno un importante aggiornamento Android e un totale di due anni di aggiornamenti di sicurezza. Il piano per questi due dispositivi è in linea con gli standard del settore per gli smartphone in fasce di prezzo più convenienti“, dichiara il portavoce di OnePlus, di fatto sottolineando che la compagnia ha intenzione di offrire lo stesso trattamento che altre aziende riservano per i propri utenti.

È chiaro che ogni azienda decide di seguire una strategia marketing e garantire un supporto software secondo delle dinamiche ignote alla maggior parte delle persone, ma il motto “Never Settle” che ha reso OnePlus quella che è oggi potrebbe far sollevare un sopracciglio a chi finora ha apprezzato il lavoro della compagnia lato mobile. Offrire un solo grande aggiornamento Android e due anni di aggiornamenti di sicurezza potrebbe essere “okay” per alcuni OEM, ma suona strano da parte di OnePlus.

Cosa ne pensate di questa novità? Siete d’accordo con questa mossa di OnePlus o ritenete un solo major update fin troppo poco per uno smartphone lanciato nel 2020? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.