A seguito degli ultimi leak relativi al display, la CPU e le foto dal vivo di Google Pixel 6, in questo caso dobbiamo ringraziare l’arrivo della versione 8.3 di Google Fotocamera presente nella beta 3 di Android 12 se abbiamo modo di scoprire tante novità su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. L’APK teardown dell’applicazione di Google, infatti, ha fornito molti dettagli sulle differenze tra i due smartphone, il posizionamento della fotocamera selfie e molto altro.

Risoluzione del display

Porzioni di codice presenti nella versione 8.3 di Google Fotocamera indicano che la fotocamera frontale di Google Pixel 6 è posizionata a 540 pixel dal margine sinistro, mentre quella del modello Google Pixel 6 Pro a 722 pixel.

Queste informazioni dovrebbero indicare che, per entrambi i dispositivi, Google avrebbe deciso di posizionare la fotocamera frontale al centro del display e non più nella porzione estrema come ad esempio su Google Pixel 5.

Venendo al diametro del foro per la fotocamera punch hole, il modello Google Pixel 6 avrebbe un diametro di 55 pixel (contro i 65 di Pixel 5), mentre Google Pixel 6 Pro di 70 pixel.

Video selfie in 4K e flash frontale

Incuriositi dal maggiore diametro del sensore frontale su Google Pixel 6 Pro, il team di 9to5google ha scavato più a fondo nel codice per scoprire che solo il sopracitato device dispone di una funzione chiamata “p21_front_setup“. Secondo le informazioni raccolte, la funzionalità farebbe riferimento alla possibilità di registrare video selfie in risoluzione 4K.

Sembra, inoltre, che la famiglia Google Pixel 6 possa sfruttare un selfie flash per scattare foto con una buona illuminazione dei volti. Ad oggi l’applicazione Google Fotocamera mima l’effetto del flash innalzando di molto l’illuminazione del display, ma alcuni indizi punterebbero all’eventuale presenza di un modulo flash vero e proprio.

Video zoom e telescopio 5x?

Il codice scoperto con l’APK di Google Fotocamera contiene indicazioni riguardanti la possibilità di utilizzare lo zoom 7x durante la registrazione dei video mantenendo i 60 FPS. Per comparazione, Google Pixel 5 permette di spingersi fino a 3x a 60 FPS e 5x a 30 FPS. Spuntano fuori anche alcune informazioni circa l’eventuale disponibilità di una modalità telescopio con zoom 5x per Google Pixel 6 Pro, ma al momento non ci sono conferme.

Potrebbe interessarti anche: Google rilascia la terza beta di Android 12: ecco tutte le novità