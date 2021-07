Dopo l’arrivo della beta 3 di Android 12 per tutti gli smartphone Google Pixel – trovate tutte le novità e le indicazioni per il download nell’articolo linkato in calce alla news – e la disponibilità della beta 3 di Android 12 per Android TV, scopriamo che il colosso di Mountain View ha aggiunto alcune simpatiche novità per quanto riguarda i toni delle notifiche, suonerie e sveglie.

Ecco le nuove suonerie di Android 12

Dopo avere installato l’ultima beta di Android 12, la vecchia suoneria per la sveglia “Bright Morning” viene sostituita da “Fresh Start” che, seppure condividendone la struttura, è lunga quasi il triplo della vecchia melodia. Si passa, infatti, da 12 secondi di Bright Morning a 32 secondi di Fresh Start.

C’è una novità anche per quanto riguarda il tono standard per le notifiche: “Popcorn” viene sostituita da “Eureka“, la quale presenta adesso una melodia di inizio più incisiva con una chiusura su note più lievi. Infine, la beta 3 di Android 12 manda in pensione la suoneria “The Big Adventure” per quanto riguarda le chiamate in entrata. Al suo posto viene introdotta “Your New Adventure“.

Gli utenti muniti di Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5 con la beta 3 di Android 12 possono impostare le nuove suonerie fin da subito tramite l’applicazione Google Suoni. È altamente probabile che esse saranno quelle di default al lancio del nuovo OS previsto per l’inizio di questo autunno.

Scarica Google Suoni



