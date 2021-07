La famiglia Redmi Note 10 si appresta ad accogliere un “nuovo” componente: stando alle ultime indiscrezioni, presto ci sarà un Redmi Note 10T 5G a fare compagnia ai vari Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10 Pro (e Pro Max). In realtà, non sarà davvero un modello nuovo e, soprattutto, sarà commercializzato soltanto in un mercato e non sarà il nostro.

Redmi Note 10T 5G: “Fast and Futuristic”, ma solo in India

Qualche ora fa Redmi India ha preso la parola sulla propria pagina Twitter per pubblicare un teaser che si conclude con la seguente immagine e che prospetta l’arrivo di un nuovo modello descritto come veloce e futuristico.

Redmi Note 10T 5G, infatti, verrà venduto esclusivamente in India, dove sarà acquistabile su Amazon tramite una pagina dedicata.

Non c’è bisogno di fare drammi, comunque, perché il nuovo smartphone non sarà affatto un inedito, bensì un banale rebrand. In casa Xiaomi/Redmi/POCO accade spesso che uno stesso smartphone venga commercializzato con brand e nome diverso (e talvolta qualche minima differenza tecnica) in determinati mercati ed è esattamente ciò che sta accadendo.

Come era stato segnalato mesi addietro dal tipster Kacper Skrzypek, infatti, il Redmi Note 10T 5G venduto in India è già altrimenti noto con altri due nomi: Redmi Note 10 5G e POCO M3 Pro 5G.

Premesso che, conoscendo il produttore, non si può nemmeno escludere il futuro arrivo su scala globale di un Redmi Note 10T 5G con specifiche diverse, per sapere tutto del “nuovo” modello in arrivo in India vi basta guardare la nostra recensione di POCO M3 Pro 5G e il confronto tra Redmi Note 10 5G e il suo rivale diretto Realme 8 5G.